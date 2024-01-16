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CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#TRANSFER HABERLERİ#Süper Lig
CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 08:46

Türkiye ve Avrupa'da ara transfer dönemi resmen açıldı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Birçok transfer haberi ve iddiası, futbolseverlerin de merak konusu... Gün içinde öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

İsmail Yüksek'e bir talip de Almanya'dan
İsmail Yükseke bir talip de Almanyadan

Fransa'dan Lyon'un teklif yaptığı İsmail Yüksek'e Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart da talip oldu. (Sports Digitale)

Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz atağı
Galatasaraydan Rıdvan Yılmaz atağı

Galatasaray, Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Umut Nayir, Pendikspor'a kiralandı
Umut Nayir, Pendikspora kiralandı

Pendikspor, Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

Gaziantep FK, ayrılığı açıkladı
Gaziantep FK, ayrılığı açıkladı

Gaziantep FK, Brayan Riascos ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.

Roma'da bir devir sona erdi!
Romada bir devir sona erdi

Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ta Santos'un hedefi Bakasetas
Beşiktaşta Santosun hedefi Bakasetas

Takıma liderlik yapacak oyuncu talep eden Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kendisine önerilen isimler arasından Anastasios Bakasetas’ı seçti. Beşiktaş yönetimi, transferi bir an önce gerçekleştirmek için büyük çaba harcıyor. Siyah - beyazlılar, Yunan orta saha oyuncusu için bordo mavili kulüple masaya oturdu. 3 yıldır forma giydiği Trabzonspor ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Bakasetas’ın Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Amir Hadziahmetovic’in ciddi şekilde sakatlanmasının ardından bu transferi bir an önce bitirme kararı alan siyah beyazlıların birkaç gün içinde Trabzonspor ile anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen milli stoperi yoğun çabalar sonucunda Türkiye’ye dönmeye ikna etti. Çağlar ile prensipte anlaşan yöneticiler, şimdi Atletico Madrid ile anlaşmaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun Fulham, Porto ve Roma'dan teklif gelmesine rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı, kulübüne de bu şekilde bilgi verdiği öğrenildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsmail Yüksek'e bir talip de Almanya'dan
timelineGalatasaray'dan Rıdvan Yılmaz atağı
timelineUmut Nayir, Pendikspor'a kiralandı
timelineGaziantep FK, ayrılığı açıkladı
timelineRoma'da bir devir sona erdi!
timelineBeşiktaş'ta Santos'un hedefi Bakasetas
timelineFenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı
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#TRANSFER#TRANSFER HABERLERİ#Süper Lig

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