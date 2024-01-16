CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

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İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Fransa'dan Lyon'un teklif yaptığı İsmail Yüksek'e Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart da talip oldu. (Sports Digitale)
Galatasaray, Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
Pendikspor, Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı
Gaziantep FK, Brayan Riascos ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.
Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Takıma liderlik yapacak oyuncu talep eden Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kendisine önerilen isimler arasından Anastasios Bakasetas’ı seçti. Beşiktaş yönetimi, transferi bir an önce gerçekleştirmek için büyük çaba harcıyor. Siyah - beyazlılar, Yunan orta saha oyuncusu için bordo mavili kulüple masaya oturdu. 3 yıldır forma giydiği Trabzonspor ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Bakasetas’ın Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Amir Hadziahmetovic’in ciddi şekilde sakatlanmasının ardından bu transferi bir an önce bitirme kararı alan siyah beyazlıların birkaç gün içinde Trabzonspor ile anlaşması bekleniyor.
Fenerbahçe, kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen milli stoperi yoğun çabalar sonucunda Türkiye’ye dönmeye ikna etti. Çağlar ile prensipte anlaşan yöneticiler, şimdi Atletico Madrid ile anlaşmaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun Fulham, Porto ve Roma'dan teklif gelmesine rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı, kulübüne de bu şekilde bilgi verdiği öğrenildi.