CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Beşiktaş'ta Santos'un hedefi Bakasetas

Takıma liderlik yapacak oyuncu talep eden Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kendisine önerilen isimler arasından Anastasios Bakasetas’ı seçti. Beşiktaş yönetimi, transferi bir an önce gerçekleştirmek için büyük çaba harcıyor. Siyah - beyazlılar, Yunan orta saha oyuncusu için bordo mavili kulüple masaya oturdu. 3 yıldır forma giydiği Trabzonspor ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Bakasetas’ın Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Amir Hadziahmetovic’in ciddi şekilde sakatlanmasının ardından bu transferi bir an önce bitirme kararı alan siyah beyazlıların birkaç gün içinde Trabzonspor ile anlaşması bekleniyor.