Canlı anlatım | Başakşehir Trabzonspor maçı

EMRE BELÖZOĞLU: BİZİM, FENERBAHÇE'NİN VE SİVASSPOR'UN SAYESİNDE...

Emre Belözoğlu: "Bizim için Süper Lig'e çok iyi başladığımız sonrasında ise Avrupa maçları ile birlikte zaman zaman puan kayıplarımız oldu. Bu sene ligi ilk 5'te bitiren takımlar Avrupa'ya gidemiyor. Ama seneye ligi ilk 5'te bitirenler Avrupa'ya gidebilecekler. Bu da bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde."