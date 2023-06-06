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Canlı Anlatım: Canlı anlatım | Başakşehir Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Trabzon#Süper Lig
Canlı anlatım | Başakşehir Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 19:14

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası Finali öncesi ligdeki son maçında Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Başakşehir 3-1 Trabzonspor

Goller: 34' Deniz Türüç, 48' Eren Elmalı (KK), 62' Visca, 79' Lucas Lima

11'LER:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Januzaj, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Muhammet, Eren, Hüseyin, Taha, Serkan, Arif, Doğucan, Bardhi, Emirhan, Visca, Umut Bozok.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı saat 20.00'de başladı ve Beinsports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

CANLI BLOG | Başakşehir - TRABZONSPOR

EMRE BELÖZOĞLU: BİZİM, FENERBAHÇE'NİN VE SİVASSPOR'UN SAYESİNDE...
EMRE BELÖZOĞLU: BİZİM, FENERBAHÇENİN VE SİVASSPORUN SAYESİNDE...

Emre Belözoğlu: "Bizim için Süper Lig'e çok iyi başladığımız sonrasında ise Avrupa maçları ile birlikte zaman zaman puan kayıplarımız oldu. Bu sene ligi ilk 5'te bitiren takımlar Avrupa'ya gidemiyor. Ama seneye ligi ilk 5'te bitirenler Avrupa'ya gidebilecekler. Bu da bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde."

NENAD BJELİCA: GALİBİYET İSTİYORUZ
NENAD BJELİCA: GALİBİYET İSTİYORUZ

Nenad Bjelica: "Sezonun son maçında iyi bir oyunla galibiyet almak istiyoruz. Rakibimiz, ligin iyi kurulmuş takımlarından birisi biz ise genç oyunculara şans veriyoruz. Bugün Süper Lig'de ilk maçına çıkacak oyuncularımız var."

BAŞAKŞEHİR İLE SON LİG MAÇI
BAŞAKŞEHİR İLE SON LİG MAÇI

Sezonun bitimiyle Başakşehir'den ayrılacak olan Emre Belözoğlu son lig sınavında.

Başakşehir, hafta sonu Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Emre Belözoğlu'nun adı özellikle Championship ekiplerinden Hull City ile anılıyor.

YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİNİ AÇIKLADI
YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Nenad Bjelica: “Aramıza 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz ama bu sayı aramızdan ayrılacak, sözleşmesi feshedilecek, kiralık veya diğer durumlarla alakalı ayrılacak ya da katılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Panathinaikos´un kaptanı Dimitrios Kourbelis bizimle olacak."

KARŞILAŞMA ÖNÜ İSTATİSTİKLER
KARŞILAŞMA ÖNÜ İSTATİSTİKLER
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NET OFSAYT'TA HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ
NET OFSAYTTA HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ


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Canlı Anlatım Özeti

timelineEMRE BELÖZOĞLU: BİZİM, FENERBAHÇE'NİN VE SİVASSPOR'UN SAYESİNDE...
timelineNENAD BJELİCA: GALİBİYET İSTİYORUZ
timelineBAŞAKŞEHİR İLE SON LİG MAÇI
timelineYENİ SEZONUN İLK TRANSFERİNİ AÇIKLADI
timelineKARŞILAŞMA ÖNÜ İSTATİSTİKLER
timelineNET OFSAYT'TA HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

 

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#Başakşehir#Trabzon#Süper Lig

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