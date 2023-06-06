Canlı anlatım | Başakşehir Trabzonspor maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Başakşehir 3-1 Trabzonspor
Goller: 34' Deniz Türüç, 48' Eren Elmalı (KK), 62' Visca, 79' Lucas Lima
11'LER:
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Januzaj, Keny, Figueiredo.
Trabzonspor: Muhammet, Eren, Hüseyin, Taha, Serkan, Arif, Doğucan, Bardhi, Emirhan, Visca, Umut Bozok.
BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı saat 20.00'de başladı ve Beinsports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.
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Emre Belözoğlu: "Bizim için Süper Lig'e çok iyi başladığımız sonrasında ise Avrupa maçları ile birlikte zaman zaman puan kayıplarımız oldu. Bu sene ligi ilk 5'te bitiren takımlar Avrupa'ya gidemiyor. Ama seneye ligi ilk 5'te bitirenler Avrupa'ya gidebilecekler. Bu da bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde."
Nenad Bjelica: "Sezonun son maçında iyi bir oyunla galibiyet almak istiyoruz. Rakibimiz, ligin iyi kurulmuş takımlarından birisi biz ise genç oyunculara şans veriyoruz. Bugün Süper Lig'de ilk maçına çıkacak oyuncularımız var."
Sezonun bitimiyle Başakşehir'den ayrılacak olan Emre Belözoğlu son lig sınavında.
Başakşehir, hafta sonu Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Emre Belözoğlu'nun adı özellikle Championship ekiplerinden Hull City ile anılıyor.
Nenad Bjelica: “Aramıza 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz ama bu sayı aramızdan ayrılacak, sözleşmesi feshedilecek, kiralık veya diğer durumlarla alakalı ayrılacak ya da katılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Panathinaikos´un kaptanı Dimitrios Kourbelis bizimle olacak."