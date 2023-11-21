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Lionel Messi’nin her bir forması 10 milyon dolara satılacak

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#Lionel Messi#Arjantin#Dünya Kupası
Lionel Messi’nin her bir forması 10 milyon dolara satılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 01:01

Lionel Messi’nin 2022 Dünya Kupası’nda giydiği formalar açık artırmaya çıkarılacak. 

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Lionel Messi’nin 2022 Dünya Kupası’nda giydiği Arjantin Milli Takımı formaları açık artırmada satışa çıkarılacak. İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre Messi’nin turnuvadaki Suudi Arabistan, Meksika, Avustralya, Hollanda, Hırvatistan ve Fransa maçlarında giydiği formalar 30 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında açık artırmayla satışa sunulacak.

Her bir formanın 10 milyon dolara satılması bekleniyor. Bu fiyata ulaşıldığı takdirde bir spor hatırasına ödenen en yüksek rakam olarak dünya rekoru kırılacak.

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MARADONA’YI GEÇER Mi?

Bugüne dek bir futbol hatıra eşyasına ödenen en yüksek ücret Diego Maradona’ya ait. Arjantinli efsane futbolcunun eliyle gol attığı 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye karşı giydiği forma 9 milyon 284 bin 536 dolara satılmıştı. Herhangi bir spor dalında eşyası açık artırmada en yüksek fiyata satılan isim ise Michael Jordan. Efsane basketbolcunun 1984 yılında Chicago Bulls’ta iken giydiği bir çift spor ayakkabı 8.1 milyon dolara satılmıştı.

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#Lionel Messi#Arjantin#Dünya Kupası

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