×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo durmuyor! Yine herkes onları konuşuyor, tek gecede 9 gol...

Güncelleme Tarihi:

#Messi#Ronaldo#Inter Miami
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo durmuyor Yine herkes onları konuşuyor, tek gecede 9 gol...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 12:34

Dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, son dönemlerde kendi liglerinde sergiledikleri performansla izleyenleri büyülemeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kendi liglerinde her zaman olduğu gibi atmaya ve attırmaya devam ediyorlar.

BİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA BİRİ ABD'DE

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano ronaldo ve kariyerini ABD'de Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda istatistikleri altüst etmeye devam ediyor.

Gözden KaçmasınArda Güler, Real Madridde ilk sezonunda başardı Arda Turan detayı ve Ancelottinin flaş sözleri...Arda Güler, Real Madrid'de ilk sezonunda başardı! Arda Turan detayı ve Ancelotti'nin flaş sözleri...Haberi görüntüle

GOLLERE DEVAM EDİYORLAR

İkili dün gece oynanan karşılaşmalarda toplam 9 gole katkı sağlayarak tekrar adlarından söz ettirdi. Bu etkileyici performansları, futbol dünyasında yıllardır süregelen rekabetlerini ve kalitelelerini bir kez daha ortaya koydu.

İki yıldızın da kariyerlerinin son dönemlerinde oldukça formda olmaları, övgüler eşliğinde dünya basınında çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo durmuyor Yine herkes onları konuşuyor, tek gecede 9 gol...

RONALDO'DAN HAT-TRICK

Suudi Arabistan Ligi 30.hafta karşılaşmasında Al-Nassr'ın sahasında Al Wehda'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 39 yaşındaki Portekizli yıldız hat-trick yaptı.

61 GOLE ULAŞTI

Kariyerinin 66. hat-trick'ini yapan Ronaldo, ayrıca bu sezon 32. golünü kaydetti. Bununla birlike Al-Nassr formasıyla 2. sezonunu geçiren Cristiano, takımıyla 61. golüne ulaştı.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo durmuyor Yine herkes onları konuşuyor, tek gecede 9 gol...

MESSI'DEN 6 GOLE ETKİ

MLS Ligi 11. hafta karşılaşmasında Inter Miami, sahasında New York Red Bulls'u 6-2 mağlup ettiği maçta 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, 1 gol, 5 asistle yıldızlaştı.

BİR REKOR DAHA KIRDI

Böylece Arjantinli gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti. Ayrıca Messi, MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu rekorunuda kırmış oldu. Bu sonuçlarla birlikte puanını 24'e çıkaran Inter Miami, liderliğini sürdürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Messi#Ronaldo#Inter Miami

BAKMADAN GEÇME!