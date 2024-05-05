Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo durmuyor! Yine herkes onları konuşuyor, tek gecede 9 gol...

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Dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kendi liglerinde her zaman olduğu gibi atmaya ve attırmaya devam ediyorlar.

BİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA BİRİ ABD'DE

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano ronaldo ve kariyerini ABD'de Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda istatistikleri altüst etmeye devam ediyor.

GOLLERE DEVAM EDİYORLAR

İkili dün gece oynanan karşılaşmalarda toplam 9 gole katkı sağlayarak tekrar adlarından söz ettirdi. Bu etkileyici performansları, futbol dünyasında yıllardır süregelen rekabetlerini ve kalitelelerini bir kez daha ortaya koydu.

İki yıldızın da kariyerlerinin son dönemlerinde oldukça formda olmaları, övgüler eşliğinde dünya basınında çok konuşuldu.

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RONALDO'DAN HAT-TRICK

Suudi Arabistan Ligi 30.hafta karşılaşmasında Al-Nassr'ın sahasında Al Wehda'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 39 yaşındaki Portekizli yıldız hat-trick yaptı.

61 GOLE ULAŞTI

Kariyerinin 66. hat-trick'ini yapan Ronaldo, ayrıca bu sezon 32. golünü kaydetti. Bununla birlike Al-Nassr formasıyla 2. sezonunu geçiren Cristiano, takımıyla 61. golüne ulaştı.

MESSI'DEN 6 GOLE ETKİ

MLS Ligi 11. hafta karşılaşmasında Inter Miami, sahasında New York Red Bulls'u 6-2 mağlup ettiği maçta 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, 1 gol, 5 asistle yıldızlaştı.

BİR REKOR DAHA KIRDI

Böylece Arjantinli gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti. Ayrıca Messi, MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu rekorunuda kırmış oldu. Bu sonuçlarla birlikte puanını 24'e çıkaran Inter Miami, liderliğini sürdürdü.