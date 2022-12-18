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Lionel Messi: 'Tanrı'nın bu kupayı bana vereceğini biliyordum'

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#Arjantin#Dünya Kupası#Messi
Lionel Messi: Tanrının bu kupayı bana vereceğini biliyordum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 22:58

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

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2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi, final sonrası konuştu.

İşte Lionel Messi'nin açıklaması;

Çok acı çektik ama başardık. Tanrı'nın bu kupayı bana vereceğini biliyordum. Tanrı'nın hediyesi oldu.

DAHA FAZLASINI İSTEYEMEM

Uzun zamandır, hatta hayatım boyunca benim büyük bir hayalim vardı. Kariyerime bir Dünya Kupası şampiyonluğu eklemek. Hayattan bundan daha fazlasını isteyemem ben. Öyle mutluyum ki...

MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞ DEĞİLİM

Arjantin Milli Takımı'nı bırakmış değilim. Öyle bir karar almadım. Devam etmek istiyorum

ÇILGINLAR GİBİ KUTLAMAK İSTİYORUM

Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum!

ŞU KUPAYA BİR BAKIN!

Şu kupaya bir bakın! Bu ne güzelliktir... Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım.

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#Arjantin#Dünya Kupası#Messi

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