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Lionel Messi Instagram'da dünya rekoru kırdı! Meşhur yumurta paylaşımını geçti...

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#Messi#Yumurta#Instagram
Lionel Messi Instagramda dünya rekoru kırdı Meşhur yumurta paylaşımını geçti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 15:02

Arjantin'de Lionel Messi’nin kişisel Instagram hesabından paylaştığı Dünya Kupası'yla çekildiği fotoğraf, 57,2 milyon kullanıcı tarafından beğenildi ve 56,1 milyon beğenisi olan meşhur ‘yumurta’ fotoğrafının rekorunu kırdı.

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2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de takımın yıldızı ve kaptanı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve tıpkı sahadaki gibi sosyal medyada da rekorları altüst etmişti.

36 yıl sonra gelen Dünya Kupası ile çekildiği fotoğrafıyla yaptığı paylaşmında, "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştıklarında ve birlik olduklarında, akıllarına koyduğu her şeyi başarabileceklerini bir kez daha kanıtladık. Bu takım çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu ancak 'takım' bireylerden ötedeydi. Başardık! Çok yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCE CRISTIANO RONALDO'YU GEÇTİ

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Messi'nin söz konusu paylaşımı, ilk12 saatte 38.7 milyon beğeni almış ve Instagram'da en çok beğeni alan gönderiler sıralamasında 3. sıraya yerleşmişti. Ardından Lionel Messi'nin paylaşımı, 42 milyon beğeniye ulaşarak Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmış ve meşhur 'yumurta' paylaşımının arkasında ikinci sırada kalmıştı.

SONRA 'YUMURTA'NIN REKORUNU KIRDI

Son olarak söz konusu Dünya Kupası şampiyonluk paylaşımı 55.9 milyon beğeniye ulaşan Lionel Messi, meşhur yumurta paylaşımını geçmeyi başardı ve Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisinin sahibi oldu.

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#Messi#Yumurta#Instagram

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