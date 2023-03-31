Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan üst üste açıklamalar: 'İsteyeceğim ilk şey olur'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Messi#Mbappe
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan üst üste açıklamalar: İsteyeceğim ilk şey olur
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 20:23

Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasına karşın PSG'de Şampiyonlar Ligi hayallerine veda eden Messi'nin geleceği merak konusu olurken eski kulübünden üst üste açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

İKİ YILLIK İMZA ATMIŞTI

Barcelona'dan 2021 yazında ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla bekleniyor.

PARİS'TE ISLIKLANDI

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden PSG'de başarısızlığın faturası Lionel Messi'ye çıkarıldı ve yıldız futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı.

MBAPPE'NİN GÖLGESİNDE KALDI

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligi’nde en çok para kazanan futbolcular açıklandı.

Listenin ilk 10 sırasında PSG’li oyuncular yer alırken Kylian MBAPPE aylık 6 milyon Euro’luk brüt kazancı ile zirvede. Fransız yıldızı 3 milyon 650 bin Euro ile takım arkadaşı Neymar izliyor. 3. sırada 3 milyon 375 milyon Euro’luk aylık brüt kazancı ile Lionel Messi bulunuyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPremier Ligin en çok kazananı De BruynePremier Lig'in en çok kazananı De Bruyne!Haberi görüntüle

BARCELONA İDDİALARI YENİDEN GÜÇLENDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Messi'nin gelecek sezon Barcelona forması giyebileceği yönündeki iddialar yeniden ortaya atıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından konuşan Barcelona'nın Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, "Leo ve ailesi onlara ne kadar düşkün olduğumu bilirler. Ne yazık ki sonuçlanmayan müzakerelerde yer aldım. Eğer La Masia'dan bahsediyorsak, Leo'dan bahsediyoruz demektir. Sadece sportif açıdan değil, temsil edebilecekleri açısından da geri dönmesini çok isterim. Hayattaki güzel hikayeler iyi bitmelidir. Onlarla temaslarımız var" dedi.

XAVI DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuştu.

'İLK ADIMI BEN ATACAĞIM'

Başarılı teknik adam sözlerini, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." ifadeleriyle tamamladı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Messi#Mbappe

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık