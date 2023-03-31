Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan üst üste açıklamalar: 'İsteyeceğim ilk şey olur'

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Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

İKİ YILLIK İMZA ATMIŞTI

Barcelona'dan 2021 yazında ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla bekleniyor.

PARİS'TE ISLIKLANDI

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden PSG'de başarısızlığın faturası Lionel Messi'ye çıkarıldı ve yıldız futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı.

MBAPPE'NİN GÖLGESİNDE KALDI

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligi’nde en çok para kazanan futbolcular açıklandı.

Listenin ilk 10 sırasında PSG’li oyuncular yer alırken Kylian MBAPPE aylık 6 milyon Euro’luk brüt kazancı ile zirvede. Fransız yıldızı 3 milyon 650 bin Euro ile takım arkadaşı Neymar izliyor. 3. sırada 3 milyon 375 milyon Euro’luk aylık brüt kazancı ile Lionel Messi bulunuyor.

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BARCELONA İDDİALARI YENİDEN GÜÇLENDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Messi'nin gelecek sezon Barcelona forması giyebileceği yönündeki iddialar yeniden ortaya atıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından konuşan Barcelona'nın Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, "Leo ve ailesi onlara ne kadar düşkün olduğumu bilirler. Ne yazık ki sonuçlanmayan müzakerelerde yer aldım. Eğer La Masia'dan bahsediyorsak, Leo'dan bahsediyoruz demektir. Sadece sportif açıdan değil, temsil edebilecekleri açısından da geri dönmesini çok isterim. Hayattaki güzel hikayeler iyi bitmelidir. Onlarla temaslarımız var" dedi.

XAVI DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuştu.

'İLK ADIMI BEN ATACAĞIM'

Başarılı teknik adam sözlerini, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." ifadeleriyle tamamladı.

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