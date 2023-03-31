Premier Lig'in en çok kazananı De Bruyne!

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Fransa'daki ücretler ile dünyanın 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig kıyaslandığında arada çok ciddi bir fark ortaya çıkıyor.

Premier Lig’in en çok kazanan oyuncusu olan Manchester City’li Kevin de Bruyne yılda 20.8 milyon sterlin yani 23.5 milyon Euro kazanıyor. Belçikalı yıldızın ücreti yılda 72 milyon Euro kazanan Mbappe’nin yanı sıra 63.6 milyon Euro alan Neymar ve 56.3 milyon Euro ödenen Messi’nin yarısı bile etmezken Sergio Ramos’un 27.2 milyon Euro’luk kazancının da gerisinde kalıyor.

HAALAND-DE GEA: 22 MİLYON EURO

Premier Lig’in en çok ücret ödenen 2. futbolcusu yine Manchester City’den golcü futbolcu Erling Haaland. Norveçli yıldız, yılda 19.5 milyon sterlin (22 milyon Euro) kazanıyor. Üçüncü sırada Haaland ile aynı parayı kazanan Manchester United kalecisi David De Gea yer alıyor

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