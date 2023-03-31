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Premier Lig'in en çok kazananı De Bruyne!

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#De Bruyne#Premier Lig
Premier Ligin en çok kazananı De Bruyne
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

Ada’da en çok ücret alan De Bruyne, Haaland ve De Gea’nın yıllık toplam ücreti Mbappe’yi geçemiyor

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Fransa'daki ücretler ile dünyanın 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig kıyaslandığında arada çok ciddi bir fark ortaya çıkıyor.

Premier Lig’in en çok kazanan oyuncusu olan Manchester City’li Kevin de Bruyne yılda 20.8 milyon sterlin yani 23.5 milyon Euro kazanıyor. Belçikalı yıldızın ücreti yılda 72 milyon Euro kazanan Mbappe’nin yanı sıra 63.6 milyon Euro alan Neymar ve 56.3 milyon Euro ödenen Messi’nin yarısı bile etmezken Sergio Ramos’un 27.2 milyon Euro’luk kazancının da gerisinde kalıyor.

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HAALAND-DE GEA: 22 MİLYON EURO

Premier Lig’in en çok ücret ödenen 2. futbolcusu yine Manchester City’den golcü futbolcu Erling Haaland. Norveçli yıldız, yılda 19.5 milyon sterlin (22 milyon Euro) kazanıyor. Üçüncü sırada Haaland ile aynı parayı kazanan Manchester United kalecisi David De Gea yer alıyor

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Premier Ligin en çok kazananı De Bruyne

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#Manchester City#De Bruyne#Premier Lig

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