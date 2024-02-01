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Lionel Messi 1 maçlığına Jesus’un takımına transfer olacak

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#TRANSFER#Lionel Messi#Al Nassr
Lionel Messi 1 maçlığına Jesus’un takımına transfer olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 07:00

Suudi Arabistan’dan Arjantinli yıldız için flaş iddia. Bugünkü İnter Miami-Al Nassr maçı öncesi Ronaldo’nun sakatlanması organizatörleri harekete geçirdi.

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Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’yu aynı sahada buluşturmak için düzenlenen Riyad Kupası’nda bugün iki futbolcunun takımları İnter Miami ile Al Nassr karşılaşacak. TSİ 21.00’de başlayacak maç, beİN Sports 4’ten yayınlanacak. Sakatlığı bulunan Ronaldo’nun forma giymesi beklenmezken, Suudi Arabistan basını konuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İddiaya göre Ronaldo, Al-Nassr’ın İnter Miami’den sonra oynayacağı Al Hilal karşılaşmasında sakatlığı düzelirse, Messi 1 maçlığına Al-Hilal forması giyecek. Al-Hilal’in teknik direktörlüğünü, geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus yapıyor.

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#TRANSFER#Lionel Messi#Al Nassr

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