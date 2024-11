Lincoln Henrique'den Mourinho'ya mesaj: Fenerbahçe için yapacaklarım bitmedi

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve kariyerine kiralık olarak Brezilya ekiplerinden Redbull Bragantino'da devam eden Lincoln Henrique, geleceği hakkında Fanatik'e konuştu.

Fenerbahçe için yapacaklarının henüz bitmediğini söyleyen Lincoln Henrique, "Fenerbahçe benim evim. Futbol kariyerim boyunca kendimi en ait hissettiğim yer orası. Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmem var ve eğer bana ihtiyaç olursa Fenerbahçe için yeniden her şeyi yaparım. Taraftarları çok seviyorum. Kulübün geleneklerini ve büyüklüğünü çok seviyorum. Orada olmak her zaman bir ayrıcalık. Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek için daha önce hiç denemediğim mevkilerde dahi oynamıştım. Bu normal. Çünkü büyük bir kulüpte oynuyorsanız her şeyinizi vermek zorundasınız. Ancak Sevilla maçı benim için çok büyük şanssızlıktı. Uzun bir sakatlık dönemi yaşadım. Takımıma faydalı olamadığım için o kadar üzgündüm ki kulübe yük olmamak adına tedavi sürecindeki tüm masrafları dahi kendim karşılamıştım. Bu elbette önemli değil. Ancak Fenerbahçe'de yapacaklarımın bitmediğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE BU SEZON ŞAMPİYON OLMALI"

Mourinho hakkında konuşan ve şampiyonluk yarışında destek vermek istediğini kaydeden Lincoln Henrique, "Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik adam var takımın başında ve Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmalı. Ben de buna katkı vereceğime inanıyorum. Türkiye benim için çok özel bir ülke. Ailem de ben de bu güzel ülkede olmayı çok seviyoruz. Futbola Türkiye'de devam etmek kendi adıma çok istediğim bir şey. Ben hedefler için mücadele eden biriyim. Şampiyonluk yarışı beni hırslandırıyor ve o yarışta kendi karakterimi buluyorum. Fenerbahçe taraftarlarına sevgilerimle..." dedi.

Brezilya ekibi Redbull Bragantino ile toplam 45 maça çıkan Lincoln Henrique, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.