Lille'in eski yıldızı Kevin Malcuit'ten flaş yorum: 'Her şeye yeni başladı, Fenerbahçe'nin avantajı...'

Fransa ve İtalya Ligi’nin önemli ekiplerinde mücadele ettikten sonra 2022 yılında dönemin Süper Lig ekibi Ankaragücü’nün yolunu tutan Kevin Malcuit, başkent ekibinde 24 maçta forma giydi. Takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan başarılı futbolcu, etkili oyunuyla dikkat çekti. 33 yaşındaki tecrübeli isim; Süper Lig’deki dönemi, beraber çalıştığı teknik direktörler, Ciro Immobile’nin Beşiktaş’a transferi ve Fenerbahçe-Lille maçlarıyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

“SÜPER LİG, HER OYUNCU İÇİN HARİKA BİR DENEYİM BARINDIRIYOR”

1 sezon formasını giydiği Ankaragücü’yle 24 maça çıkan ve takımına 1 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Kevin Malcuit, Süper Lig’deki dönemiyle ilgili olarak, “Süper Lig'deki sezonum mükemmel bir şekilde geçti. Bu sayede harika bir kültüre sahip yeni bir ülkeyi keşfetme şansım oldu. Süper Lig, her oyuncu için muhteşem bir deneyim barındırıyor. Çünkü futbol bu ülkede çok önemli bir konumda” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE TAKIMLARIN HÜCUM ETMEKTEN KORKMADIĞI BİR FUTBOL OYNANIYORDU”

Türkiye’ye transfer olmadan önce Fransa ve İtalya Liglerinde yer alan üst düzey takımlarda forma giyen Malcuit, Türk futbolunu mücadele ve taraftar tutkusu açısından değerlendirerek, “Sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki takımların puan sıralamasındaki yerleri asla tahmin edilemiyordu. Türk futbolu benim için daha çok gösteriye dayalı bir futbolun oynandığı bir yerdi. Yani takımların hücum etmekten korkmadığı, seyirci açısından oldukça keyifli bir futbol oynanıyordu” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’NİN STADYUM ATMOSFERLERİ MUHTEŞEMDİ”

Ankaragücü formasıyla birçok zorlu deplasmanda forma giyen 33 yaşındaki sağ bek, Süper Lig’deki stadyum ve taraftar atmosferinden bahsederek, “Türk stadyumlarındaki atmosfer genellikle olağanüstüydü. Çünkü Süper Lig’de mücadele eden takımların çoğu çok geniş bir taraftar kitlesine sahiptiler. Bu yüzden taraftarların her zaman yanımızda olduğu Ankaragücü'nde oynamayı çok seviyordum. Taraftarlar deplasmanda bile her zaman yanımızdaydılar. Mesela bundan dolayı Ankaragücü’nün küme düşmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. Benim açımdan bu kulüp Süper Lig'de olmayı, Ankara halkı da Süper Lig'de temsil edilmeyi açıkça hak ediyor. Ayrıca Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin stadyumlarında oynanan maçların atmosferi de muhteşemdi” dedi.

“CARLO ANCELOTTİ, HER OYUNCUYU NASIL YÖNETECEĞİNİ BİLEN BİR LİDERDİ”

Kariyeri boyunca üst düzey teknik direktörlerle çalışan Fransız futbolcu, bu teknik adamların kariyerindeki etkisiyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Luciano Spalletti, Gennaro Gattuso, Carlo Ancelotti, Marcelo Bielsa ve Christophe Galtier gibi gerçekten inanılmaz teknik direktörlerle çalışma şansına sahip oldum. Ancak Carlo Ancelotti ile çalışmak her oyuncuyu nasıl yöneteceğini ve önemli bir seviyeye getireceğini bilen bir liderle çalışmak anlamına geliyor. Her zaman oyuncuyu oyuna nasıl adapte edeceğini, ondan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını biliyor. O, kazanmayı seven ve tıpkı Marcelo Bielsa gibi ekstra özellikleri olan bir teknik direktör. Marcelo Bielsa, futbolun kendisidir. Sizinle konuştuğunda futbolu DNA'sına kadar anlıyorsunuz. Bielsa, futbolu kimsenin sevmediği kadar seviyor.”

“ÖMER ERDOĞAN, BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜM ÖZELLİKLERİNE SAHİP”

Ankaragücü’nde beraber çalıştığı teknik direktör Ömer Erdoğan’dan da övgüyle bahseden yıldız futbolcu, “Diğer yandan Türkiye'de Ömer Erdoğan'ın teknik direktörlüğünde çalışma şansım oldu. Kendisi bana göre büyük bir teknik direktörün tüm özelliklerine sahip ancak bence kendisine asla yeterli zaman verilmedi. Bana göre projesini en üst seviyede uygulayabilmek için 2-3 yıllık bir zamana ihtiyacı olan bir teknik direktör. Ancak her büyük teknik direktör için bu durum böyledir. Uzun süredir Manchester City’de görev yapan Pep Guardiola'nın bu takımda ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının kaç yılını aldığını bilirsiniz” diye vurguladı.

“NAPOLİ’DE OYNADIĞIM DÖNEM 4 BÜYÜK TAKIMDAN TEKLİF ALDIM AMA…”

Fransa ve İtalya Liglerinde forma giydiği dönem Süper Lig devlerinden transfer teklifi alıp almadığını sorduğumuz Malcuit, bu konuya şöyle cevap verdi: “İtalya Serie A’da futbol oynadığım dönem 4 büyük kulüplerin ikisinden somut transfer teklifleri aldım ama kabul etmedim. Çünkü o zamanlar Napoli'de mutluydum ve kişisel nedenlerden dolayı lig değiştirmek istemedim.”

“SÜPER LİG’DE TAKİP EDİLMESİ VE İZLENMESİ İLGİNÇ BİR SEZON YAŞANACAK”

İtalya Serie A’nın eski yıldızlarından olan Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile’nin bu sezon Süper Lig’de vereceği mücadeleye değinen tecrübeli sağ bek, “Süper Lig’de daha çok hücum futboluna dayalı bir futbol oynanıyor. Bu yüzden Süper Lig’deki futbol; bu sezon da Edin Dzeko, Mauro Icardi ve Ciro Immobile gibi üst düzey 3 oyuncunun çok sayıda gol atmasına olanak sağlayacak. Bence Süper Lig’de takip edilmesi ve izlenmesi çok ilginç bir sezon yaşanacak” diye vurguladı.

“CİRO IMMOBİLE’NİN BİTİRİCİLİĞİNDEN ŞÜPHE YOK”

İtalya Serie A’da Napoli forması giydiği dönem Ciro Immobile ile defalarca rakip olan başarılı futbolcu, İtalyan yıldızın Beşiktaş’a transferiyle ilgili konuşarak, “Ciro Immobile’nin harika bir forvet olduğuna şüphe yok. Yine de göstereceği performans sadece ona değil, etrafındaki oyunculara da bağlı. Eğer takımdaki oyuncular, Ciro Immobile’yi güzel paslarla buluşturamazsa çok fazla gol atamayabilir. Ancak Ciro'nun bitiriciliğinden şüphe yok. Eğer iyi paslar servis edilirse çok fazla gol atacaktır. Ciro Immobile’nin de içinde olacağı gol krallığı yarışını izlemek ilginç olacak” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE, HAZIRLIK DÖNEMİNE DAHA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI AMA LİLLE…”

Son olarak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turunda eski takımı Lille ile karşılaşacağı mücadeleye değinen Kevin Malcuit, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu çok karmaşık bir konu çünkü bugün Fenerbahçe transfer dönemindeki hedeflerini neredeyse tamamladı. Lille ise transferlerine yeni yeni başlıyor. Bu yüzden zamanı geldiğinde kadroları gözden geçirmemiz gerekecek ancak 2 harika teknik direktörün ve her iki tarafta da bazı iyi oyuncuların olduğu bir maç olacak. Fenerbahçe, hazırlık dönemine daha iyi bir başlangıç yaptı. Ayrıca takımdaki oyuncular birbirlerini biraz daha iyi tanıyor. Özellikle de Lille'in kadrosunda önemli eksikler olduğu için bunun tur için önemli olacağını düşünüyorum.”