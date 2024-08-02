Süper Kupa öncesi Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst'tan iddialı açıklamalar! '20'den fazla zaferim var!' | 'Bu sene de kazanmak istiyoruz'

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

3 Ağustos'ta oynanacak dev derbi öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray'dan teknik direktör Okan Buruk ve Fernando Muslera, Beşiktaş'tan ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile Necip Uysal toplantıda yer aldı.

İşte basın toplantısında yapılan açıklamalar:

OKAN BURUK

"EN ÇOK KUPA KAZANAN İKİ TAKIM BURADA"

İki takım da burada olmayı hak etti. En çok kupa kazanan iki takım burada. Çok anlamlı bir kupa. Herkes futbolu, bu tür maçları özledi. Maçın daha kaliteli geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Birbirimizi analiz ediyoruz. Rakibimizin yeni oyuncuları geldi, son maçlarını analiz ettik. Hocaya da hoş geldin diyorum. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene kazanmıştık, bu sene de Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz.

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"DAHA HAZIR OLAN İSİMLERİ TERCİH EDECEĞİZ"

İki takım da yüzde yüz hazır değil. En yüksek performansları beklemek doğru olmaz. Kazanmak kaybetmek tabii ki önemli ama kazanan bu seneyi kazanmayacak, kaybeden bu seneyi kaybetmeyecek. Burada oynayacağımız oyun, futbol adına neler yapabileceğimiz üzerinde durmamız gerek. Daha hazır olan oyuncuları tercih etmeye çalışacağız.

"DAHA İYİ VE HAZIRIZ"

Bu yaz döneminde daha çok oyuncuyla kamp yaptık. Milli oyuncular eksikti, onlar da 2. kampta dahil oldular. Hazırlık dönemi adı üstünde hazırlık dönemi. Oyuncuların performansını yukarı çekmek için uğraşıyoruz. İlk maç haftamızdayız. Daha iyi ve hazır şekilde lige başlayacağımızı düşünüyorum. Bu sene daha hazırız.

"BU TÜR POLEMİKLERİN OLUŞTURULMASI BANA DOĞRU GELMİYOR"

Soru: "Yeni federasyon yabancı VAR uygulamasını sonlandırdı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?"

"Bana yine saha dışı soru geldi. Sezon başından polemik oluşturulması, bu soruların teknik direktörlere sorulması bana doğru gelmiyor. VAR hakemi olsun, olmasın... Türk olsun, olmasın... Bize fark etmiyor. Yeni bir federasyon seçildi. Her geçen gün başka bir şey çıkıyor. Bunlar inşallah konuşulmaz, fayda sağlamıyor. Türk futbolu konuşulsun."

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FERNANDO MUSLERA

"ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ"

Çok mutluyuz bir kez daha sezona başlıyoruz. Önümüzde bir şampiyonluk daha var. Birçok sene geçirdim Galatasaray'da ve sürekli başarı için mücadele ettik. Yarın ilk maçımızla başlayacağız. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Her şeyden önce harika bir gösteri olmasını diliyorum. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Yarın bu amacımızın başlangıcı olacak.

"ALACAĞIMIZ GALİBİYET..."

Rakibimize karşı mücadele edecek olmamız ekstra bir motivasyon veriyor. Sezon başına denk geldi bu. Buradan alacağımız bir galibiyet bizi heyecanlandıracak ve pozitif motive edecektir. Bir sonraki maçımıza da etki edecektir. Daha önce birçok kez karşı karşıya geldik ve bir kez daha iyi bir maç olmasını ümit ediyorum.

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"2010'UN EN GÜZEL GOLÜYDÜ"

Soru: 2010 Dünya Kupası'nda kendisine karşı en güzel golü atan isimle karşı karşıya gelecek ne düşünüyor?

2010 yılının en iyi golüydü. Söylenecek fazla bir şey yok.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Türkiye'deki ilk rekabetçi müsabakam olacak. Büyük bir maç oynayacağız. Sezona Süper Kupa maçıyla başlıyoruz. İki takım da hak ederek burada bulunuyor. Hem antrenör hem de futbolcu olarak bu maçları oynamak istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz tabii ki. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"20'DEN FAZLA ZAFERİM VAR"

Her iki taraf için de rekabetçi bir maç. Benim 20'den fazla zaferim var ve hala kazanmak istiyorum. Taraftarlara kupayı hediye etmek istiyoruz.

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"BAŞKANIN ZİYARETİ HOŞUMUZA GİTTİ"

Başkan Hasan Arat, bize şans ve başarılar dilemek için geldi. Kulübün birlikteliği için önemliydi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Oyuncularımız da sezonu sabırsız bir şekilde bekliyorlar. Kupa maçı öncesi ziyaret ve destek hoşumuza gitti. Bu ziyaret bize öz güven verdi. Ben, ekibim ve oyuncularımız sahada en iyi performansı göstermek için çalışacağız.

"İSTANBUL'A GELECEK TAKIMLAR VARDI AMA OLMADI"

Geldiğimde hazırlık maçları planlı değildi. Bu maçları organize ettik. Slovenya'da bir maç iptal oldu. İstanbul'da oyunculara süre vermemiz gerekiyordu. İstanbul'a gelebilecek yabancı takımlar vardı ama olmadı. Alt lig takımlarıyla da maç yaptığım için mutluyum. Oyuncularıma süre verdim, bize katkı sağladı.

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"DÖRT TAKIMLI SÜPER KUPA MANTIKLI"

Dört takımla yabancı ülkelerde oynanan Süper Kupa'ya mantıklı bakıyorum. Sezon içerisinde olursa, daha iyi olur. İtalya ve İspanya'da uygulanan bir uygulama. Sezon içinde olursa, daha da güzel olacaktır.

NECİP UYSAL

"TRABZONSPOR MAÇI GİBİ BİR ATMOSFER BEKLİYORUZ"

Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm arkadaşlarımız bunun bilincinde. Rakibimizin tüm maçlarını izledik. Tüm takım yüzde yüzünde. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi bir atmosfer bekliyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.

"HOCAMIZIN BİZDEN BEKLENTİLERİ VAR"

Yeni hocamız geldi, bizden istedikleri şeyler var. Biz de onları sahaya yansıtmak istiyoruz. Takım ortamı çok iyi. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz. Transferlerimizin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. 11 kişi sahaya çıkıyoruz, hepsi birbirini tamamlarsa sahaya iyi bir şeyler çıkıyor. Onların da bizi tamamlayacağını düşünüyorum.