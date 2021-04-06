Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! "Bu dünyadan değil"

Sezon başında bu yana Fransız ekibinin formasını giyen ve gösterdiği başarılı performansla övgüleri toplayan Burak Yılmaz için kulübünde eğlenceli bir paylaşım daha geldi.

Lille Kulübü, milli golcüyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, oyuncunun idmandan eğlenceli bir fotoğrafını paylaşarak "Burak Yılmaz'ın bu dünyadan olmadığının kanıtı" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcü, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol atıp 4 de asist yaptı.

🇹🇷 Nihayet @yilmazburak17'ın bu dünyadan olmadığının kanıtı 👽



🇫🇷 Nous avons enfin la preuve que Burak Yilmaz n’est pas de cette planète 🪐 pic.twitter.com/epbArximkG — LOSC (@losclive) April 6, 2021

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