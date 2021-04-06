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GeriFutbol Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! "Bu dünyadan değil"
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! "Bu dünyadan değil"

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Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in önünde lider durumda bulunan Lille, milli golcü Burak Yılmaz hakkında esprili bir paylaşım yaptı.

Sezon başında bu yana Fransız ekibinin formasını giyen ve gösterdiği başarılı performansla övgüleri toplayan Burak Yılmaz için kulübünde eğlenceli bir paylaşım daha geldi.

Lille Kulübü, milli golcüyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, oyuncunun idmandan eğlenceli bir fotoğrafını paylaşarak "Burak Yılmaz'ın bu dünyadan olmadığının kanıtı" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcü, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol atıp 4 de asist yaptı.

Lilleden Burak Yılmaz paylaşımı Bu dünyadan değil

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