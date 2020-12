Ligde fırtına gibi esen Gaziantep'in sırrı! Sumudica'nın o konuşması damga vurmuştu...

Spor Arena- 14 haftası geride kalan Süper Lig'de Gaziantep FK rüzgarı esiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Gaziantep FK, sonradan oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyeti sonrası art arda 4 beraberlik almıştı. Bu bölümde koltuğu sallana Sumudica, eleştirilere rağmen görevine devam etti.

Bazı maçların sonunda tribüne gönderilen ve cezalar alan Sumudica, bu hareketleri sebebiyle eleştiriler alsa da takımını çıkışa geçirmeyi başardı.

Gaziantep FK, ilk hafta sonrası oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik alarak zirve yarışına dahil oldu. Güneydoğu ekibi 6. hafta sonrasında ise 6 galibiyet 2 beraberlik topladı.

Öte yandan Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçta da galip gelerek tur atladı.

SUMUDICA'NIN TAKIMI ÇIKIŞA GEÇİREN KONUŞMASI

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, 20 Eylül'de Fatih Karagümrük ile son dakikalarda yenilen golle berabere kalmalarının ardından antrenmanda takımına tarihi bir konuşma yapmıştı.

Oyuncularını etrafa toplayan Sumudica; "Eğer sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamayız. Bu sorumluluk herkes için. 50 saniyede 3 milyon TL kaybettik maaşlarımızda. 30 bin TL de primden olduk. İki puan kaybettik, 14. sıradayız. Şimdi ise korkuya kapıldık. Göztepe'ye gideceğiz, orada da kaybedersek ne olacak? Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü son saniyeleri oynamaya hazır değilsiniz. Neden konuşmuyorsunuz? Söyleyin bana neden konuşmuyorsunuz? Arkanızdaki tesis çalışanlara bakın! Onların ne kadar maaş aldıklarını biliyor musunuz? bin 500 veya 2 bin TL alıyorlar. Deli gibi malzeme taşıyorlar sizler için. Ve siz 50 saniye içinde her şeyi mahvettiniz! Neden? Size her şeyi anlattım, uyardım. Ama siz her şeyi yok ettiniz!" sözlerini kullanmıştı.

Sumudica takıma yaptığı bu konuşma, günlerce konuşulmuştu. Gaziantep FK, o günden sonra ligde maç kaybetmedi.

BAŞKAN BÜYÜKELÇİ'NİN 'YENİ SÖZLEŞME' SÖZLERİNE İLGİNÇ CEVAP

Marius Sumudica, 14. haftada Kasımpaşa'yı 4-0 yendikleri maçın ardından Başkan Mehmet Büyükekşi'nin "Mart-Nisan aylarında yeni sözleşme imzalarız" sözleriyle ilgili konuştu.

Romanya basınına açıklamalar yapan Sumudica şunları söyledi:

"Maçtan önce teknik toplantıda futbolcularımla konuştum. Onlarla gurur duyuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi gösterdim ve açık açık konuştum. Teklifin ne olduğunu söylememe gerek yok. Kazandığımız son maç öncesi futbolcularıma burada kalacağıma dair söz verdim. Son kazandığımız maç sonrası futbolcularım "Burada kal" diye ısrar ettiler. Bugün ya da yarın ayrılırdım tek sorun Suudi Arabistan'ın kapalı olması ama bir çözüm de her zaman vardır."

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İ YENMEK KOLAY DEĞİL"

"Kazandıktan sonra oyuncuların soyunma odasında söylediği ilk şey 'Hoca! Burada kal' oldu. Yaza kadar yanlarında kalacağıma söz verdim. Bugün ya da yarın ayrılırdım ama ben bunu yapmadım. Fenerbahçe, Beșiktaș, Bașakșehir'i yenmek öyle kolay şeyler değil. Suudi Arabistan'da bunu iyi bilen futbol insanları var. Benim orada çok iyi bir ismim var."

"BU SAYGISIZLIKTIR"

"Son 7 maçta 6 galibiyet aldım, bir maç eksik ve dördüncü sıradayım. Alanya maçını yendiğimiz takdirde birinci sırada olma durumumuz bile var. Neredeyse her şeyi yapıyorum, bu yüzden herkes tarafından takdir ediliyorum. Oyuncular için savaşıyorum, bu kulübü sıfırdan organize ettim. Ama başkan Mart-Nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz daha kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır."

"PİŞMAN DEĞİLİM"

"Verdiğim karar için pişman değilim. Burada kalmamı sağlayan oyuncularım. Türkiye'nin eski büyük oyuncuları bile Gaziantep şu an Türkiye'nin en iyi takımı diyorlar. Etkilenmemek elde değil. Burada kalmamı sağlayan tek şey beni seven bir oyuncu grubunun olması ve hayranlarım. Bana karşı kötü yorum yok! Kasımpaşa'yı 4-0 yenmek muazzam."

