Liderlik geldi ama topa tutuldu! "Her topu kaybetti, hantallık sınırında..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Mücadelenin 11. dakikasında Mensah ile penaltı atışından yararlanamayan Beşiktaş, pozisyonları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Fırat Aydınus, VAR uyarısıyla 88. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen N'Koudou, 89. dakikada Beşiktaş'ı öne geçirdi. Son sözü 90+6. dakikada Hasic söyledi ve Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 31 puanla Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 10 puanda kaldı. Beşiktaş, 81 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

HÜRRİYET YAZARLARI NELER DEDİ?

GÜNTEKİN ONAY

Beşiktaş, kazansa lider olacağı maçta Kayserispor karşısında çok zorlandı. Ligde son sırada yer alan rakibi karşısında topun mutlak hakimi olan siyah beyazlılar, kale önünde zenginlikten son derece uzaktı. Aboubakar ve Ghezzal’ı fazlasıyla arayan Beşiktaş’ta Larin ve Güven beklentileri karşılayamadı. Maçta felaket bir performans ortaya koyan, hemen hemen buluştuğu her topu kaybeden Güven tek bir olumlu hareket yapmadığı halde 62 dakika sahada kaldı.

ŞAŞIRTAN TERCiHLER

Sergen Yalçın, penaltıyı kaçıran, duran topları kötü kullanan, her topu ezen Mensah’a da 72 dakika tahammül etti. Maç 0-0 giderken pozisyon üretemeyen siyah beyazlı ekipte Mensah’ın yerine Oğuzhan’ın girmesi beklenirken Necip tercihi de şaşırttı. Necip oyuna girdikten sonra kesinlikle kötü oynamadı ancak son 20 dakikaya girilirken daha ofansif bir tercih yapılabilirdi.

Nitekim gol pozisyonuna giremeyen, ciddi yaratıcılık sorunu yaşayan siyah beyazlıların imdadına Miguel Lopez yetişti. İlk yarıda çok acemice bir penaltıya sebep olan Portekizli futbolcu, N’Sakala’yı ceza sahasında düşürüp bir kez daha Beşiktaş’ı beyaz noktaya götürdü. N’Koudou’nun hücumdaki zorlamaları dışında oyuna sonradan giren Hasic de ofansif anlamda katkı veren isimlerden idi.

DERS ÇIKARILMALI

Beşiktaş, zorlanmasına rağmen 3 puanın sahibi olurken iyi futbol oynamadığı maçta son ana kadar sabırlı ve sakin kalmayı başardı. Yoğun maç takviminde bu tip iniş-çıkışlar yaşanması doğal. Siyah beyazlılar bu maçtan dersler çıkaracaktır.

Kayserispor’un ise şiddetle puana ihtiyacı var ve katı savunma yaparak sonuca gitmeye çalıştı. Ofansif olarak sarı kırmızlı ekinin potansiyeli daha yüksek ve dünkü oyun Samet Aybaba hocanın takımına yakışmadı.

UĞUR MELEKE

Şu sıralar biricik annesini kaybetmenin hüznünü yaşayan Aboubakar, çok özel bir oyuncu. Bu sezon sadece Beşiktaş’ın değil belki de ligin ayarlarını değiştirecek kalibrede. Kasım-Aralık’ta Beşiktaş’ın farklı bir takıma dönüşmesi ve başka bir oyun oynamasında Aboubakar’ın direkt rolü var. Hücumda her topu saklıyor, her taca gidiyor ve ölü pozisyonu olgun atağa çeviriyor. Takımına zaman kazandırıyor, ofans organizasyonuna akıl katıyor. Varlığı bu denli önemli olan bir adamın yokluğu da dev bir boşluk yaratıyor doğal olarak.

HANTALLIK SINIRINDA

Dün Aboubakar’ın yokluğunda ilk bir saat sahada kalan Güven de maalesef çok iyi bir form seviyesinde değil. Eski çevikliği yok, hatta hantallık sınırında. Kendine güvenini kaybetmiş; 43’te Larin’in ona tepkisine bakarsak, arkadaşlarının güvenini de yitirmenin kıyısında... Dün ilk 45’te 15 kez topla buluştu, bunların 10’unu kaybetti. Ve Beşiktaş’ın bu devrede yüzde 72 ile topa sahip olup hiçbir şey üretememesinde başroldeydi. Başka birçok hoca onu devre arasında değiştirirdi, Sergen Yalçın 15 dakika daha sabretti. Hatta bence biraz da geç kaldı Güven değişikliği için.

ALTERNATiF GOLCÜ ALINMALI

Son yarım saatte değişiklikler geldi: Hasic sağa, Larin en uca geçtiler önce. Ardından Necip’in girişiyle Nkoudou’nun hücum bindirmeleri arttı, penaltıyı da oradan çıkardı siyah beyazlılar. Ve pek de iyi oynamadıkları, kilitlenen oyunu çözmekte güçlük çektikleri bir günü 3 puan ve liderlikle kapattılar. Aboubakar sanırım artık futbola dönüyor ancak Ocak transfer döneminde Beşiktaş, Kamerunlu’ya alternatif olabilecek bir santrfor bulabilirse Sergen Yalçın’ın eli bir miktar rahatlar bence.