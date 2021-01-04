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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 08:29 | Son Güncelleme:

Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu! En acı görev...

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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Kamerunlu golcünün, annesinin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yürekleri sızlattı.

Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolcuğuna uğurladı.

Cenaze töreni için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu En acı görev...

YÜREKLERİ SIZLATAN KARELER

28 yaşındaki futbolcunun annesinin cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadığı o anlar objektiflere böyle yansıdı.

ANNESİ NASIL VEFAT ETTİ?

Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti.

Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu En acı görev...

NE ZAMAN DÖNECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinin ardından Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız" dedi.

KULÜP BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar´a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.

Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu En acı görev...

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