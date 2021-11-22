Lider Trabzonspor taraftarının karşısında Gaziantep FK'yı ağırlıyor

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Süper Lig’in namağlup lideri Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Gaziantep FK karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rakipleriyle puan farkını artırmayı hedefliyor.

Süper Lig’de çıktığı son 24 maçı da kaybetmeyen, 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Fırtına’da Gervinho, Koita, Hüseyin, Bakasetas, Hamsik sakatlığı, Uğurcan ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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Teknik direktör Abdullah Avcı’nın son Beşiktaş maçı 11’inde 4 değişiklik yapıp Uğucan’ın yerine Erce, Hüseyin’in yerine cezasını biten Edgar, Hamsik’in yerine Siopis ve Bakasetas’ın yerine de Cornelius’a forma vermesi bekleniyor.

G.ANTEP’TE 3 EKSiK

Gaziantep’te ise cezalı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan, Borven ve Halil İbrahim, Trabzon’da forma giyemeyecek.