Lider Liverpool ezip geçiyor! Chelsea'yi bozguna uğrattı

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 22. hafta mücadelesinde ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi.
Liverpool'un galibiyet gollerini 23. dakikada Diogo Jota, 39. dakikada Conor Bradley, 65. dakikada Dominik Szoboszlai ve 79. dakikada Luiz Diaz kaydetti.
Chelsea'nin tek golü ise 71. dakikada Nkunku'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de puanını 51'e yükselten Jürgen Klopp'un öğrencileri, 1 maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde lider durumda yer aldı.
Chelsea ise 31 puanda kalarak 10 sırada yer aldı.
Liverpool, Premier Lig'in 23. haftasında zorlu mücadelede Arsenal'e konuk olacak.
Chelsea ise Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.