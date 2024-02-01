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Lider Liverpool ezip geçiyor! Chelsea'yi bozguna uğrattı

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#Premier Lig#Liverpool#Chelsea
Lider Liverpool ezip geçiyor Chelseayi bozguna uğrattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 01:17

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, konuk ettiği Chelsea'yi 4-1'lik skorla bozguna uğrattı ve ligde çıktığı üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 22. hafta mücadelesinde ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi.

Liverpool'un galibiyet gollerini 23. dakikada Diogo Jota, 39. dakikada Conor Bradley, 65. dakikada Dominik Szoboszlai ve 79. dakikada Luiz Diaz kaydetti.

Chelsea'nin tek golü ise 71. dakikada Nkunku'dan geldi.

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Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de puanını 51'e yükselten Jürgen Klopp'un öğrencileri, 1 maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde lider durumda yer aldı.

Chelsea ise 31 puanda kalarak 10 sırada yer aldı.

Liverpool, Premier Lig'in 23. haftasında zorlu mücadelede Arsenal'e konuk olacak.

Chelsea ise Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

 

 

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#Premier Lig#Liverpool#Chelsea

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