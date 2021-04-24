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GeriFutbol Lider Beşiktaş da Galatasaray da aynı saatte yara sarmak için sahada
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Futbol
Haber Giriş: 24.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lider Beşiktaş da Galatasaray da aynı saatte yara sarmak için sahada

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Lider Beşiktaş da Galatasaray da aynı saatte yara sarmak için sahada

Son 6 maçta 2 kez kazanan siyah beyazlılar, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayseri’yi konuk ediyor. Son 8 maçında 2 galibiyeti bulunan G.Saray da Antalya’da 3 puan ve moral arıyor.

Süper ligde son haftalarda sergiledikleri istikrarsız performansla dikkat çeken iki ezeli rakip bugün aynı saatte zorlu maçlara çıkıyor. Son 6 haftada sadece 2 galibiyeti bulunan, kaybettiği 9 puanla takipçilerini motive eden Beşiktaş, düşme hattında yer alan ve kendisi gibi galibiyete çok ihtiyacı olan Kayserispor’u konuk ediyor. Siyah beyazlılarla sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk, Larin’ın dışında cezalı Welinton bugün forma giyemeyecek. Kartal’da Rosier, Necip Atiba ve Dorukhan kart sınırında bulunuyor.

CiMBOM’DA 4 EKSiK

Son 8 maçında 2 kez kazanan ve 3 yenilgi, 3 beraberlikle 15 puan yitiren G.Saray ise Antalya’da hem moral hem 3 puan arıyor. Sarı kırmızılılarda da Falcao, Onyekuru ve Yedlin ile karantinada bulunan Muhammed maçta forma giyemeyecek.

Lider Beşiktaş da Galatasaray da aynı saatte yara sarmak için sahada

Lider Beşiktaş da Galatasaray da aynı saatte yara sarmak için sahada

 

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