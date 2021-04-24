Lider Beşiktaş da Galatasaray da aynı saatte yara sarmak için sahada

Süper ligde son haftalarda sergiledikleri istikrarsız performansla dikkat çeken iki ezeli rakip bugün aynı saatte zorlu maçlara çıkıyor. Son 6 haftada sadece 2 galibiyeti bulunan, kaybettiği 9 puanla takipçilerini motive eden Beşiktaş, düşme hattında yer alan ve kendisi gibi galibiyete çok ihtiyacı olan Kayserispor’u konuk ediyor. Siyah beyazlılarla sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk, Larin’ın dışında cezalı Welinton bugün forma giyemeyecek. Kartal’da Rosier, Necip Atiba ve Dorukhan kart sınırında bulunuyor.

CiMBOM’DA 4 EKSiK

Son 8 maçında 2 kez kazanan ve 3 yenilgi, 3 beraberlikle 15 puan yitiren G.Saray ise Antalya’da hem moral hem 3 puan arıyor. Sarı kırmızılılarda da Falcao, Onyekuru ve Yedlin ile karantinada bulunan Muhammed maçta forma giyemeyecek.