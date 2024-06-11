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Lewandowski, Polonya'nın EURO 2024'teki ilk maçını kaçıracak

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#EURO 2024#Robert Lewandowski#Polonya Milli Takımı
Lewandowski, Polonyanın EURO 2024teki ilk maçını kaçıracak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 16:13

Polonya'nın A Milli Takımımız'la dün akşam oynadığı maçta sakatlanıp kenara gelen Robert Lewandowski'nin biceps femoris kasında yırtık tespit edildiği ve EURO 2024'ün ilk maçını kaçıracağı açıklandı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırlık kapsamında, turnuva öncesi son hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşan ve 2-1 kazanan Polonya ekibinde sakat futbolcularla ilgili açıklama yapıldı.

Polonya Milli Takım Doktoru Jacek Jaroszewski, yıldız oyuncu Robert Lewandowski’nin biceps kasığında yırtık olduğunu ve şampiyonanın ilk maçı olan Hollanda karşısında forma giyemeyeceğini bildirdi.

Jaroszewski, "Robert Lewandowski’nin biceps femoris kasığında yırtık var, turnuvanın ilk maçında olmayacak. Lewandowski’nin Avusturya’ya karşı ikinci maçta oynayabilmesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.

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Öte yandan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Pawel Dawidowicz ve Karol Swiderski hakkında bilgi veren Polonya Milli Takım Doktoru Jacek Jaroszewski, 2 oyuncunun da tedavisine başlandığını ve 3-4 gün sonra antrenmanlara başlamalarını beklediklerini taraftarlarına iletti.

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#EURO 2024#Robert Lewandowski#Polonya Milli Takımı

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