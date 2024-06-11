Nihat Kahveci, Polonya maçından sonra çılgına döndü: A Milli Takım'da değil, amatör takımda forma giyemezler | İki isim bende kadrodan silindi!

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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında dostluk maçında Polonya ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmanın ardından ağır yorumlarda bulundu.

İşte Kahveci'nin sözleri;

"AMATÖR TAKIMDA BİLE OYNAYAMAZLAR"

İkinci yarıda oynadığımız futbolun sonu mağlubiyet olmamalıydı. Bazıları var; bırak A Milli Takım formasını, amatör takımda forma giyemezler. Buralarda oynamak bu kadar basit değil, kusura bakmasınlar. Bu turnuvalarda ufacık detaylarla maç kazanırsın, çeyrek final, yarı final görürsün. Ufacık detaylarla da 0 puan çekersin. Bugün bazıları var, ufacık detaylarla bizi mahvettiler.

"BAZILARI MORALİMİZİ BOZUYOR"

Genlerimizde olmaması gereken şeyler. Bu kadar basit goller yenilmez, basit hatalar yapılmaz. Bu formayı giymek bu kadar kolay değil. 85 milyon insan televizyonda izliyor ama bazıları moralimizi bozuyor.

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"MERİH, SANA 'TÜRK DUVARI' DEDİK AMA..."

Merih; elinle taç atıyorsun, rakibe gidiyor. Forvete pas atıyorsun, taş atıyorsun rakip kaleciye gidiyor top. Sana 'Türk Duvarı' dedik ya! Sahanın içinde ısırıyordun, koparıyordun. Suudi Arabistan'a gittiğinden beri ortada yok. Çağlar ve Ozan sakatlıkları nedeniyle yok, geçmiş olsun. Belki Merih oynar dedim, 11'in 1'ine yazmam bu performansla. Bende silindi kadroda.

"KADRODAN İKİ İSİM ÇIKARACAK OLSAK..."

Samet, Fenerbahçe'de hocanı yaktın! Panathinaikos'ta Fatih Hoca'yı yaktın, en kritik maçta hata yaptın. Bugün asistin asistini yaptın. Lewandowski'ye pası attın, o da golün asistini yaptı. Gözünü seveyim ya her maçta olmaz. İlk golü yedireyim, ikinci golde de biraz payım olsun dercesine pozisyon hatası... Çünkü ilk golde kaldı aklı. Şu an kadro değişikliği olsa çıkarılabilecek iki isim söylesek, Samet ve Merih deriz.