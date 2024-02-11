Leverkusen - Bayern Münih maçında Kim Min-Jae ve Sacha Boey detayı sonradan ortaya çıktı! İlk golde...

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Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında kozlarını paylaştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, Leverkusen'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong attı.

Ara transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sol bek pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcu, sahada 81 dakika görev aldı ve yerini Raphael Guerreiro'ya bıraktı.

Leverkusen'in attığı ilk golde ise yaşananlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sol kanattan gelişen atakta Robert Andrich'in ceza sahası içine yerden sert bir şekilde gönderdiği topu Josip Stanisic tamamladı ve Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi.

KIM MIN-JAE UYARDI ANCAK...

Ev sahibi ekibin golünde Kim Min-Jae'nin pozisyonda sol tarafta yer alan Sacha Boey'i Stanisic için uyardığı ancak genç futbolcunun durumu fark edemediği görüldü.

Bayern Münih'in yediği ilk gol ile Boey'in hatası, sosyal medyada gündeme oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

BOEY: "TÜRKİYE'DE OYNAYAN HER YERDE OYNAR"

Galatasaray'dan Bayern'e transfer olmasının ardından açıklamalarda bulunan Boey, "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye’de oynadık tan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇMİŞTİ

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30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu imzayla birlikte Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışında yer alan isim oldu.