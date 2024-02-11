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Leverkusen - Bayern Münih maçında Kim Min-Jae ve Sacha Boey detayı sonradan ortaya çıktı! İlk golde...

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#Sacha Boey#Bayern Münih#Kim Min-Jae
Leverkusen - Bayern Münih maçında Kim Min-Jae ve Sacha Boey detayı sonradan ortaya çıktı İlk golde...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 11:37

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BayArena'daki müsabaka, Leverkusen'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve sol bek pozisyonunda oynadı. Leverkusen'in attığı ilk golde Fransız futbolcu ve Kim Min-Jae arasında yaşanan anlık diyalog ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

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Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında kozlarını paylaştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, Leverkusen'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong attı.

Ara transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Sol bek pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcu, sahada 81 dakika görev aldı ve yerini Raphael Guerreiro'ya bıraktı.

Leverkusen'in attığı ilk golde ise yaşananlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Leverkusen - Bayern Münih maçında Kim Min-Jae ve Sacha Boey detayı sonradan ortaya çıktı İlk golde...

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Sol kanattan gelişen atakta Robert Andrich'in ceza sahası içine yerden sert bir şekilde gönderdiği topu Josip Stanisic tamamladı ve Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi.

KIM MIN-JAE UYARDI ANCAK...

Ev sahibi ekibin golünde Kim Min-Jae'nin pozisyonda sol tarafta yer alan Sacha Boey'i Stanisic için uyardığı ancak genç futbolcunun durumu fark edemediği görüldü.

Leverkusen - Bayern Münih maçında Kim Min-Jae ve Sacha Boey detayı sonradan ortaya çıktı İlk golde...

Bayern Münih'in yediği ilk gol ile Boey'in hatası, sosyal medyada gündeme oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Leverkusen - Bayern Münih maçında Kim Min-Jae ve Sacha Boey detayı sonradan ortaya çıktı İlk golde...

BOEY: "TÜRKİYE'DE OYNAYAN HER YERDE OYNAR"

Galatasaray'dan Bayern'e transfer olmasının ardından açıklamalarda bulunan Boey, "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye’de oynadık tan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇMİŞTİ

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30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu imzayla birlikte Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışında yer alan isim oldu.

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#Sacha Boey#Bayern Münih#Kim Min-Jae

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