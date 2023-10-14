Letonya'da Dainis Kazakevics: Türk oyuncular üst seviyede

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye ile Konya’da karşılaşacak olan Letonya Milli Takımı’nda Teknik Direktör Dainis Kazakevics ve futbolculardan Janis Ikaunieks yarınki karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Milli Takımını gayet iyi tanıdıklarını söyleyen Dainis Kazakevics, “Onlarla aslında oynayacağımız 4. maç olacak. Türkiye tabii ki yeni antrenör Montella'nın gelişiyle birlikte değişim içerisinde bulunuyor. Biz, Türkiye Milli Takımını, özellikle Hırvatistan maçını analiz ettik. Onlar için çok değerli bir galibiyet olduğunu biliyoruz. Tabii bizim düşüncelerimizi burada tam anlamıyla sizlere yarınki maçla alakalı yansıtabilmek mümkün değil. Ama ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Neye ulaşmamız gerektiğini, ne başarmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve bu şekilde yarınki maça çıkacağız” dedi.

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Janis Ikaunieks ise, Türkiye'de oynamanın çok zor olduğunu ve burada insanların futbola olan açlığı çok farklı bir seviyede olduğunu ifade ederek, “Tabii ki Ermenistan maçıyla karşılaştırdığımız zaman Türkiye Milli Takımı ve Türk oyuncularının daha yüksek bir seviyede, daha üst bir sınıfta olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de futbol çok ciddiye alınıyor ve bu da işimizi zorlaştırıyor. Bundan dolayı biz yarın bu atmosferin bilincinde ve bu koşulların bilincinde olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

Letonya Milli Takımı, yarın akşamki maç öncesi son antrenmanını Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.