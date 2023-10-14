A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: 'Çok farklı bir maça çıkacağız'

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EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik dierektör Vincenzo Montella ve Barış Alper Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli.

SABIRLI OLMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ

Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Türk taraftarların da ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu biliyoruz. Destekten şüphem yok.

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SACHA BOEY'İ MİLLİ TAKIM'A İSTER Mİ?

Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız

OYUNCULAR SAYESİNDE KAZANDIK

İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde Hırvatistan'ı kazandık. Geldiğimiz günden bu yana futbolcularımızı hem bireysel hem takım olarak toplantı yağmuruna tuttuk. Onlar bu kadar istekliyken kazanmak çok normal

BARIŞ ALPER YILMAZ: FAYDALI OLMAK İSTİYORUM

Zor bir maçtı. Önemli olan kazanmaktı. Ben gol attım ama sonuç olarak takım arkadaşlarımın oyunu çok önemliydi. Mevki çok önemli değil, hocam nerede şans veriyorsa orada takıma faydalı olmak istiyorum. Maç maç bakıyorum. Hocamın verdiği görev ve taktikle faydalı olmak istiyorum. Letonya'yı yenmek ve lider olarak devam etmek istiyoruz.

BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Aramızda EURO 2024'ü konuşuyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Oraya katılmak istiyoruz. Önceliğimiz, Letonya maçı. kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kariyerimde bir sürü iyi maçım var. Aralarından herhangi biri 'en iyi' diye aklımdan geçmiyor.

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RONALDO'YU ÇOK SEVİYORUM

Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum ve beğenerek takip ediyorum. Önemli olan Letonya maçı. Cenk ve Hakan ağabeyler kariyerli, tecrübeli ve bize sürekli deneyimlerini aktarıyorlar. Letonya maçını inşallah kazanacağız, Konya halkını da maça bekliyoruz.