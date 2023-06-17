Letonya - Türkiye maçından sonra puan durumu! A Milli Takım liderliği kaptı... "Kağıt üzerinde 5 kat fark vardı"

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Riga'daki Skonto Stadyumu'nda oynanan ve Macar hakem Tamas Bognar'ın düdük çaldığı maçı Milli Takımımız 3-2 kazandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5'te İrfan Can Kahveci atarken Letonya'nın sayılarını 51. dakikada Eduards Emsis ve 90+4'te Tobers kaydetti. Letonya'da Emsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İRFAN CAN'DAN SON DAKİKA GOLÜ

Milli Takımımız, maçın uzatma dakikalarına 2-1 üstünlükle girdi. Letonya, 90+4'te Tobers ile 2-2 eşitliği yakaladı. 90+5'te Milli Takımımız, İrfan Can ile yeniden öne geçti ve maçı 3-2 kazandı.

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ERMENİSTAN, GALLER'İ YENDİ, LİDERLİĞE YÜKSELDİK

Gruptaki diğer maçta Ermenistan, sürpriz bir şekilde Galler'i deplasmanda 4-2 mağlup edince Milli Takımımız maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

D Grubu Puan Durumu

1- Türkiye: 6 puan

2- Hırvatistan: 4 puan (maçı eksik)

3- Galler: 4 puan

4- Ermenistan: 3 puan

5- Letonya: 0 puan

SIRADAKİ RAKİP GALLER

Milli Takımımız, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Galler'i konuk edecek. Bizim Çocuklar, Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan

16.06.2023 / Letonya 2-3 Türkiye

19.06.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Galler

08.09.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 / Saat 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye

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EURO 2024 Elemeleri maç formatı ve finallere katılım:

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

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ARDA GÜLER, ABDÜLKERİM BARDAKCI VE UMUT NAYİR BİR İLKİ YAŞADI

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı. Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ve iki kez milli olan Umut, oyuna sonradan dahil olmuşlardı. Mart ayında Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen ancak sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, ilk milli maçına ilk 11'de çıktı.

ÖNCE ÇİZGİDEN ÇIKARDI, SONRA GOL ATTI

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın savunmasında Nelsson ile iyi bir uyum yakalayan ve sezona damga vuran isimlerden olan Abdülkerim, ilk milli maçında da etkili bir oyun ortaya koydu.

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Maça hızlı başlayan Letonya, 11. dakikada kalemizde gole çok yaklaştı. Yaşanan karambolde önce Mert Günok gole izin vermedi, ardından Abdülkerim Bardakcı, tamamlanan topu keleye girmek üzereyken çizgiden çıkardı.

Çizgiden top çıkaran Abdülkerim, maçın 22. dakikasında ise Milli Takımımızı öne geçiren golü attı. Hakan'ın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Merih arka direkte topu öndirdi, Abdülkerim kale sahası içinde kafayla dokundu ve topu ağlara yolladı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Milli formayla ilk kez 11'de maça çıkan Arda Güler, bunu başaran en genç 3. milli futbolcu oldu. Batuhan Karadeniz(17 yıl - 5 ay - 16 gün), milli formayla maça 11'de başlayan en genç futbolcu konumunda. Caner Erkin(17 yıl - 7 ay - 22 gün) ise bu listede ikinci sırada bulunuyor.

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UĞUR MELEKE: ÇOK ACI ÇEKEREK KAZANDIK

Letonya’da galip geldik ama çıkarmamız gereken dersler var.

1996 ve 2008’de Avrupa Şampiyonası’na katılmamız başarı idi. Euro 2016 ve 2020’ye gitmemizse doğal sonuç. Zira 24’lü bir Avrupa Şampiyonası’na Türkiye’nin bilet alması değil, alamaması haber değeri taşır. Zaten kıtada 20-25 civarında rekabetçi futbol ülkesi var, biz de bunlardan biriyiz ve 24’lü düzenlenen bir turnuvada düzenli olarak yer almalıyız.

EURO 2024 bileti için grupta iki ülke ile, Hırvatistan ve Galler’le yarışıyoruz. Bu yarışta telafisi zor bir yara almamak için Ermenistan-Letonya’ya puan kaybetmemeliyiz. Bu çerçevede dün Galler de sürpriz bir kayıp yaşamışken, bizim acı çekerek de olsa kazanmamız mutluluk verici.

BiZ 43., LETONYA 132. BASAMAKTA

Biz şu anda FIFA sıralamasında 43’üncü basamaktayız. Letonya ise 132’nci. Moritanya’dan, Madagaskar’dan ya da Faroe’den daha zayıf bir rakiple oynadık dün. Sahaya 6 Letonya, 3 Polonya, 1 Arnavutluk, bir de Hollanda ikinci ligi futbolcusuyla çıktılar. Toplam takım değerleri 10 milyon. Yani Orkun’un yarısı kadar bile değil. Bizim 11’imizdeyse bir Şampiyonlar Ligi finalisti (Hakan), bir Avrupa Ligi finalisti (Zeki), bir Hollanda şampiyonu (Orkun) ile, ağustosta Avrupa kupalarında izleyeceğimiz Merih, Cengiz, Mert, Ferdi, Abdülkerim, Arda ve Kerem vardı.

KÂĞIT ÜZERiNDE 5 KAT FARK VARDI

İki takım arasında kâğıt üzerinde belki beş katlık bir kalite farkı vardı ama sahadaki görüntü için benzer bir denklem kurmak zor. Dün Letonya bize olağanüstü zorluklar yaşattı, on kişiyle kalemizi abluka altına aldılar, bir golleri ofsayt nedeniyle iptal oldu, kale çizgimizden bir topu Hakan, bir topu da Abdülkerim çıkardı. Dün kazandık ama pazartesi için bence çıkarmamız gereken dersler var Riga’dan:

1- Daha seri paslaşmalıyız. Pas hızını artırmalıyız. Dün genellikle çok yavaş paslaştık. Hep tahmin edilebilir bir futbol oynadık.

2- Letonya’da 1,87 üzeri tam 6 futbolcu vardı dün. Galler de havada iyi bir ekip. Böyle rakiplere karşı topu yere indirmeliyiz.

3- Savunma yerleşimimiz, alan paylaşımımız çok sorunlu. Bu üç günü özellikle top rakipteyken yaptığımız yerleşim hataları üzerine çalışarak geçirmeliyiz.