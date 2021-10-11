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Letonya 1 - 2 Türkiye (Maç özeti)

#Dünya Kupası Elemeleri#Türkiye#Milli Takım
Letonya 1 - 2 Türkiye (Maç özeti)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan milliler 1-0 yenik duruma düşmesine karşın 90+9'da gelen penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası umutlarını sürdürdü.

Letonya - Türkiye maçından öne çıkan fotoğraflarLetonya - Türkiye maçından öne çıkan fotoğraflar
Letonya - Türkiye maçından öne çıkan fotoğraflar

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Letonya ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadelede 1-0 yenik duruma düşen milliler, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 90+9'da gelen golle sahadan 2-1 galip ayrılarak Dünya Kupası umutlarını devam ettirdi.

A Milli Takım tur şansını sürdürdü İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda A Milli Takımın puan durumu ve kalan maçları

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Millilere galibiyeti getiren golleri; 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9'da penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Letonya'nın tek sayısı, 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı, puanını 15'e yükseltti ve kalan son 2 maç öncesi Dünya Kupası umutlarını korudu. Letonya ise 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

İKİNCİ YARI

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51. dakikada Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Letonya öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Savalnieks'in altıpas içine sert gönderdiği topu Merih Demiral ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
72. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile paslaşan Burak Yılmaz ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluştu. Burak'ın sert şutunda kaleciden seken top az farkla yandan dışarıya çıktı.
75. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Dursun altıpas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı: 1-1.
86. dakikada Türkiye ikinci golüne çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına girdi. Burak'ın son çizgiye inmeden altıpas önüne yerden çevirdiği topa, Cengiz Ünder gelişene vurdu. Kaleci Ozols son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada milli takımın sağ kanattan gelişen atağında Zeki ceza sahasına ortasını yaptı. Kaleciden seken topa Cengiz ceza sahası önünde gelişine vurdu, altıpas içinde Burak Yılmaz'ın kafasıyla dokunduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+4. dakikada Burak Yılmaz, Letonya ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltı kararını verdi.
90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Burak, kaleci Ozols'un sağından topu filelere yolladı: 1-2.

 

Stat: Daugava
Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)
Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins (Dk. 60 Tarasovs), Emsis, Jaunzems (Dk. 73 Ontuzans), Uldrikis (Dk. 60 Kigurs), Ciganiks, Gutkovskis (Dk. 81 Krollis)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 65 Rıdvan Yılmaz), Berat Özdemir, Orkun Kökçü (Dk. 65 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 70 Merih Demiral (Kendi kalesine) (Letonya), Dk. 75 Serdar Dursun, Dk. 90+9 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 3 Jaunzems, Dk. 50 Ciganiks, Dk. 87 Tarasovs, Dk. 90 2 Ozols (Letonya), Dk. 57 Burak Yılmaz (Türkiye)

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#Dünya Kupası Elemeleri#Türkiye#Milli Takım