Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu ve kalan maçları

Haberin Devamı

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılım için mutlak kazanmamız gereken maçta Letonya'yı son dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle mağlup eden A Milli Futbol Takımı, lider Hollanda'nın 4, ikinci sırada yer alan Norveç'in ise 2 puan gerisinde takibini sürdürdü.

HOLLANDA ZORLANMADI

Evinde grubun zayıf takımı Cebelitarık'ı konuk eden lider Hollanda, maçtan 6-0 galip ayrılarak puanını 19'a yükseltti ve liderliğini perçinledi.

NORVEÇ HATA YAPMADI

Grupta ikincilik mücadelesi verdiğimiz Norveç ise Karadağ'ı evinde 2-0 yenerek puanını 17'ye çıkardı ve ikinciliğini korudu.

TAKİBİMİZ SÜRÜYOR

15 puana yükselen Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için kalan 2 maçını kazanması, Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise kalan maçlarda en az 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Milliler, play-off mücadelesi verdiğimiz Norveç'le puanları eşitlemesi durumunda, tur atlayan takımı genel averajlar belirleyecek.

AVERAJDA DA GERİDEYİZ

Haberin Devamı

Son maçlar öncesi Hollanda'nın averajı +23, Norveç'in averajı +9, Türkiye'nin ise +4.

9 MAÇTA 2 GALİBİYET

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'na Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Milliler, EURO 2020'de alınan 3 mağlubiyetin ardından veda ederken elemelerde çıktığı son 6 maçtan iki galibiyet çıkarabildi.

Son 6 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Milliler, iki galibiyetini ise Cebelitarık ve Letonya karşısında aldı.

GRUPTA PUAN DURUMU

1- Hollanda - 19 puan

2- Norveç - 17 puan

3- Türkiye - 15 puan

4- Karadağ - 11 puan

5- Letonya - 5 puan

6- Cebelitarık - 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Cebelitarık

Karadağ(d)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

Karadağ(d)

Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

Letonya

Hollanda(d)