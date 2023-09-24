Leo Dubois, Galatasaray'daki gol katkısına Başakşehir'de 2 maçta ulaştı

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Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmada 2 farkla geri düşse de Leo Dubois'nın attığı golle maça tutunmayı başarmış fakat kalan bölümde istediği golü bulamayınca mücadeleden 2-1 ile mağlup ayrılmış oldu.

DUBOIS MÜTHİŞ BAŞLADI

Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan Leo Dubois, transferin son gününde kiralık olarak Başakşehir kadrosuna katılmıştı. Fransız sağ bek, yeni takımındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Dubois, süre şansı bulduğu ilk maçta asistiyle dikkat çekerken 11'de başladığı ilk maçta da golünü buldu.

ESKİ TAKIMINI BOŞ GEÇMEDİ

Leo Dubois, Başakşehir formasıyla ilk şansını geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile deplasmanda oynanan mücadelede elde etmişti. Mücadelenin 68. dakikasında oyuna giren Fransız oyuncu, 90. dakikada takımının Joao Figueiredo ile durumu 2-0'a getirdiği golde şık bir asist yapmıştı. Dubois, Başakşehir formasıyla 11'deki ilk maçına ise eski takımı Galatasaray'a karşı çıktı. Deneyimli sağ bek, 64. dakikada sağ kanattan hareketlendiği pozisyonda yaptığı vuruşla 11'de başladığı ilk maçta golünü bulmayı başardı.

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GEÇEN SEZONKİ LİG KATKISINA ULAŞTI

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon öncesi Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois, geride kalan sezonda Süper Lig'de 21 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yapmıştı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 asisti vardı. Fransız sağ bek, Başakşehir formasıyla çıktığı 2 maçta geçen sezonki skor katkısına 1 gol, 1 asist ile ulaşmış oldu.