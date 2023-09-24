Başakşehir'i yenen Galatasaray'da Tete'den dikkat çeken performans! 'Guardiola istemişti...'

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray, lige Başakşehir maçıyla döndü. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı. Başakşehir'in tek sayısını 64. dakikada Leo Dubois kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. maçını kazanan Galatasaray'ın puanı 13'e yükseldi. Başakşehir ise 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

DAVINSON SANCHEZ SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Ligde oynanan Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve süre bulamayan Sanchez, Başakşehir karşısında sahaya ilk 11de çıktı.

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MAURO ICARDI TARİHE GEÇTİ

İlk 11'de sahaya çıktığı son 11 karşılaşmada gol atmayı başaran Mauro Icardi, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve şimdilerde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor forması giyerken kırdığı rekora ortak olmuştu.

Arjantinli yıldız, Başakşehir karşısında takımının ikinci golünü kaydetti ve Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana ilk 11'de çıktığı üst üste 12 Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

GOL ATTIĞI TAKIMLAR

30 yaşındaki oyuncu ilk 11'de sahaya çıktığı, Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında 19 kez gol sevinci yaşadı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, Başakşehir - Galatasaray maçını köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY'IN YILDIZLARI VAR

Başakşehir, üç maçlık kâbusun ardından önceki hafta İstanbulspor önünde hem ilk gollerini attı, hem ilk puanlarını aldı, hem de taze bir oyun tesis etti yeni hocasıyla. Çağdaş Atan, geçtiğimiz hafta sağ bekte Karzev sürprizi yapmıştı. Ancak top ayaklarındayken Karzev (Trent-Cancelo-Kimmich gibi oyuncuların yaptığı gibi) orta sahaya eklemleniyor, orada takımına artı bir oluyordu. Dün de benzer bir görevi Dubois’ya verdi. Eski Galatasaraylı oyuncu dün hem kanadında etkindi. Hem de top Başakşehir’deyken orta sahayı kalabalıklaştırdı. Tek golü de onunla buldular zaten.

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BURUK’TAN 2 KEREM HAMLESi

Galatasaray ise 22 günde 7 maçlık yoğun bir sürecin içinde...

Okan Hoca dünkü Başakşehir, salı akşamki İstanbulspor, cumartesi Ankaragücü, sonra Manchester United ve Antalyaspor müsabakalarını bir arada ele almak zorundaydı. Ben doğrusu dün kadroda büyük bir değişiklik beklemiyordum, bir-iki rötuşla yetineceğini ve esas rotasyonu İstanbulspor-Ankaragücü maçlarında yapacağını zannediyordum.

Ki maça 5 kişilik rotasyonla başlamanın çok da kusursuz bir sonuç vermediğini düşündü ki, devreye 1-0 önde girmesine rağmen ikinci yarıya iki Kerem’i oyuna sokarak başladı Buruk.

ZENGiN HÜCUM HATTI

İki tarafın da maç içinde kopukluklar yaşadığı, bölüm bölüm parlasalar da etkinliklerini uzun süreye yayamadığı müsabakada sonucu bireysel performanslar belirledi. Galatasaray’ın gerçekten zengin bir hücum hattı var:

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İlk bir buçuk ayda skor yükünü İcardi ve Kerem Aktürkoğlu çekiyorlardı, artık Tete, Zaha ve Ziyech de girdiler devreye. Zaha hafta içi asist yaptı. Tete çarşamba Kopenhag’a attı, dün attırdı. Ziyech de Samsun önündeki asistinden sonra dün bir gol ekledi hanesine.

DAViNSON SANCHEZ iYi GÖRÜNDÜ

Galatasaray’da dünün bir başka başlığı da Davinson Sanchez’in siftahıydı. Karmaşık bir gündü, solunda Abdülkerim’le başladı, Kaan Ayhan’la devam etti. Ancak fiziksel olarak gayet iyi seviyede göründü Kolombiyalı stoper.

Hem Kolombiya Milli Takımı’nda Mina, hem de Tottenham’da Romero sakatlandığı için 70’er dakika forma giymişti bu sezon. Türkiye’ye de kesinlikle hazır gelmiş Davinson Sanchez.

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ENGİN KEHALE: GUARDIOLA'YA NİYET, BURUK'A KISMET

Başakşehir, Emre Belözoğlu’ndan gelen bir özellik olarak pas yapma becerisi yüksek bir takım. Çağdaş Atan, bu sezon Galatasaray’ı bir kere analiz etmişti. Maç önü planı, stratejileri olan bir teknik adam. Merkez baskısı, Dubois’in orta alana gelmesi, santrforu duvar olarak kullanıp kenarları rakibin arkasına sarkıtma gibi varyasyonları denediğini gördük. Okan Buruk, maç önü rotasyonla hem takımı diri tutmak istemişti hem de röportajda belirttiği gibi oyuncuların isteklerine saygı göstermişti.

Gözler, Ziyech ve Davinson Sanchez’le Kopenhag maçının yıldızı Tete’nin üzerindeydi. İlk 20 dakikadaki ön alan baskısı, çok pozisyon üretmedi belki ama Başakşehir’in kendi planını sahaya yansıtmasını engelledi.

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KAFASI HEP YUKARIDA

Ziyech golünü attı, Davinson Sanchez ikili mücadeleler ve duran toplarda yarattığı tehlikeler ile fark yarattı ancak Tete’yi başka yere koymak gerek. Shakthar Donetsk zamanında Guardiola’nın istediği ancak kulübün bırakmadığı bir isim Brezilyalı. Kafası hep yukarıda, birebirde iyi, hem sağa hem sola gidebiliyor, sorumluluk alıyor. Belli ki bu sezon adından bayağı söz ettirecek. Önce Ziyech’e attırdı, sonra Kerem Aktürkoğlu’nun kazandığı penaltıda pası verdi.

BURUK’TAN KRiTiK HAMLELER

Okan Buruk’un devre arası değişiklikleri de önemliydi. Özellikle Avrupa maçlarında hoca değişiklik yapmayı düşünürken hatta saha kenarında oyuncular beklerken gol yedi Galatasaray. Bu sefer, ilk yarının en düşük performanslı iki oyuncusunu devrede kenara aldı.

HÂLÂ YAPIM AŞAMASINDA

Sarı kırmızılılar, hâlâ yapım aşamasında bir takım. Oyunun ve ön hattın oturması biraz daha zaman alacak fakat artık bu takım hayal kurdurmaya başladı. Tavanının ne olabileceğini insan merak ediyor. Hücumda sorun çözebilecek bu kadar oyuncunun birbiriyle anlaşabildiği durumda izlemesi müthiş keyifli bir yapı olacak gibi gözüküyor.