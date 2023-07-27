LeBron James'ten Bronny James'in kalp krizi geçirmesi sonrası ilk açıklama

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LeBron James'in oğlu Bronny James, Pazartesi günü Güney Kaliforniya Üniversitesi ile basketbol antrenmanı yaptığı sırada kalp krizi geçirmiş ve ilk müdahalenin ardından hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımdan kısa süre sonra çıkarılan Bronny James ile ilgili aile sözcüsü tarafından Salı günü yapılan ilk açıklamada; "Sağlık çalışanları onu hemen hastaneye götürdü. Durumu şu an stabil ve yoğun bakımda değil. LeBron James ve ailesinin hayatının gizliliği için biraz saygı bekliyoruz. Gelişmeler oldukça basını bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

LeBron James, Bronny'nin rahatsızlığının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı:

Aileme sevgisini ve dualarını gönderen sayısız kişiye teşekkür etmek istiyorum. Minnettarız. Hepimiz iyiyiz. Ailece bir arada ve sağlıklı durumdayız. Hazır olduğumuzda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak ama şu anda desteğinizin bizim için ne kadar önemli olduğunu herkese söylemek istedim.

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