Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün 'milli takım' kararı tartışma yarattı! Ergin Ataman'ın kabul etmediği talep...

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FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımımızda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul'da toplanan ve hemen ardından İtalya'nın Bormio kentindeki kamp için bu ülkeyen giden takımımızda iki oyuncu Cedi Osman ve Alperen Şengün, kampa katılmak istemedilerini ilettiler.



NBA sezonu boyunca yorulduğunu ifade eden Cedi Osman, dinlenme gerekçesiyle affını istedi. Sezonu Houston Rockets'ta geçiren Alperen Şengün’ün ise talebi farklı oldu.

ERGİN ATAMAN KABUL ETMEDİ

Alperen Şengün'ün hazırlık maçlarına gelmeden yalnızca resmi maçlarda forma giyme talebi federasyon tarafından kabul görmedi.



Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Şengün, Cedi Osman'dan farklı olarak resmi maçlarda forma giymek istediğini ifade ederken 5 gün takımla birlikte çalışıp karşılaşmalara çıkmak istediğini belirtti.

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Fakat antrenör Ergin Ataman diğer oyunculara haksızlık olacağını ifade ederek bu talebi geri çevirdi.

DEVŞİRME OYUNCULAR DA YOK

Aday kadroya davet edilen devşirme oyunculardan Scottie Wilbekin de milli takıma gelmeyeceğini belirtti. Bir diğer yıldız isim Shane Larkin ise kadroya katılmasına rağmen sakatlık problemi nedeniyle eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Geçen yaz EuroBasket 2022’ye katılmadığı için tepki gören Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz ise milli takım kadrosundaki yerini alarak takımla birlikte Bormio’ya hareket etti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KAMPA KATILMADILAR

Fanatik Gazetesi'nden Gökhan German’ın haberine göre; Cedi Osman ve Alperen Şengün, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Asbaşkan Ömer Onan ve Ergin Ataman’ın tüm çabalarına rağmen kampa katılmadı.

German, yazısında ''Bu kez de FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Cedi ve Alperen gelmiyor. Voleybolcularımızın canı yok mu? Bütün yaz Asya'da, ABD'ye, maç yapmadıkları yer kalmadı. Şimdi de Avrupa Şampiyonası. Bir kişi bile 'Ben tatil yapacağım, gelmem' demiyor. Basketbolda ise her yıl aynı hikaye, sadece aktörler farklı!!'' ifadelerini kullandı.

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VOLEYBOLCULAR TÜM YAZ TURNUVADA GEÇİRDİ

Cedi Osman ve Alperen Şengün ile ilgili yaşanan bu durum sosyal medyada da epey tartışıldı. Eleştirilerde; sezonu mayıs ayının sonunda Şampiyonlar Ligi finali oynayıp kapatan, ardından yaz boyu farklı ülkelerde düzenlenen VNL turnuvasında mücadele ederek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları örnek gösterildi.

BeIN Sports yorumcusu İsmail Şenol da topa girerek konuyla ilgili bu paylaşımı yaptı:

Eda Erdem bu haberi okuyunca ne hissediyordur acaba? https://t.co/HMQIqnjBy1 — İsmail Şenol (@ismailsenol) July 27, 2023

MAÇLAR İSTANBUL'DA

12 Dev Adam, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlecek FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri’nde İzlanda (12 Ağustos), Bulgaristan (13 Ağustos) ve Ukrayna (15 Ağustos) ile karşı karşıya gelecek.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, Spor Arena'ya konuk oldu. Gamze Türk sordu, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı; Trabzonspor'a transfer olduğu dönemde yaşananlara, efsanesi olduğu bordo-mavili ekipten ayrılık sürecine, Şenol Güneş ve Özkan Sümer anılarına, Galatasaray pişmanlığına, gelecek planlarına ve hedeflerine dair pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.