Larin iyileşti, Sergen Yalçın'ın forvet kararı ne olacak? Rizespor maçına iddaa oynayanların %38'i...

Bu bir ilandır

RİZESPOR

- Bülent Uygun sonrası ciddi bir çıkış yakalayan Rizespor, son olarak Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetmiş ve küme düşme stresini üzerinden atma fırsatını kaçırmıştı.

- Takımda yedek kaleci Zafer Görgen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

- Sakatlığını atlatan kaptan Abdullah Durak, Ankara'ya götürülmeyen Fernando Boldrin ve cezasını tamamlayan Fabricio Baiano maç kadrosuna geri dönüyor.

- Uygun, tam olarak iyileştikten sonra Loic Remy'yi hep ilk 11'de başlattı. Hatta son maçta Abdullah'ın yokluğunda kaptan olarak da sahaya sürdü. Fransız golcü yine ilk 11'de olacaktır.

- Boldrin'in yokluğunda da sağ kanatta Konrad Michalak sınıfı geçti. Solda ise Braian Samudio görev yapacak.

BEŞİKTAŞ

- Son 7 lig maçının 4'ünde puan kaybeden Beşiktaş, tüm forvetleri sakatken Kayserispor'a Gökhan Töre'yi merkeze koyarak başlamış ve 3 puanı 3 golle almıştı.

- Cyle Larin döndü ancak tam olarak hazır değil, TD Sergen Yalçın'ın Töre tercihinde ısrar etmesi şaşırtıcı olmaz.

- Atiba Hutchinson'da önemli bir problem yok, Josef de Souza ile birlikte orta alandaki yerini alacak.

- Valentin Rosier ve Necip Uysal cezalı, sağ bekte Dorukhan Toköz forma giyecek.

- Cezası biten Welinton da Domagoj Vida ile stoperdeki görevine geri dönecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rizespor'un son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son 5 maçının 3'ünde ilk yarılar "beraberlik" ile sonuçlandı.

- Rizespor, 17 Şubat 2006'dan beri Beşiktaş'ı ligde yenemiyor! (17 maç - 5 beraberlik - 12 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%38'lik kesim şampiyonluk yolunda ilerleyen siyah-beyazlı ekipten Rize deplasmanında kayıp beklemiyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor.

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Beşiktaş, Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta 21 bin taraftarının katıldığı muhteşem bir imza töreni düzenlemişti...