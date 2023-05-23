Lakers'ı süpüren Denver Nuggets NBA finallerine yükseldi! LeBron James'ten emeklilik sinyali

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NBA'de play-off heyecanı gece oynanan tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 113-111 yenerek seride durumu 4-0'a getirdi ve rakibini süpürerek konferans şampiyonu olup NBA finallerine yükseldi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 30 sayı, 14 ribaunt ve 13 asistle; Jamal Murray 25 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistle; Aaron Gordon ise 22 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Lakers'ta ise LeBron James'in 40 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik; Anthony Davis'in 21 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistlik performansları mağlubiyetin önüne geçemedi.

Tarihinde ilk kez NBA finallerine yükselen Denver Nuggets, finalde Boston Celtics - Miami Heat eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Heat'in Doğu Konferansı final serisinde 3-0 üstünlüğü bulunuyor.

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LEBRON JAMES İÇİN EMEKLİLİK İDDİASI!

Konferans finalinde 4-0 ile süpürülen Lakers'ta maçın ardından flaş bir haber gündeme düştü. TNT'nin NBA muhabiri Chris Haynes'in haberine göre LeBron James gelecek sezon takımda olacağından emin değil ve emekli olmayı düşünüyor.

Maçın ardından basın toplntısında bu haberle ilgili soruyu yanıtlayan 38 yaşındaki yıldız basketbolcu; "Şahsi olarak, basketbola dair geleceğe dönük düşünmem gereken çok şey var. Oynamak isteyip istemediğimi düşünmem gerekiyor." dedi.