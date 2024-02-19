Kylian Mbappe, Real Madrid ile her konuda anlaştı! İstediği çılgın imza parası ve yıllık maaşı...

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Dünyada yılın transferi gerçekleşiyor. PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılma kararı alan Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu.

Paris Saint Germain ile sözleşmesi yaz ayında sona erecek Fransız yıldız, bir süredir kariyerini Fransa dışında sürdürmeyi arzuluyordu. Oyuncunun kontratının da bitimiyle ayrılık kesinleşti.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Fransız yıldız ile tüm sözleşme detaylarında anlaşma sağladı.

Kulübe yakın yayın organı Marca'daki haberin devamında; transferin yaz ayında gerçekleşeceği ve Mbappe'nn 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 180 MİLYON EURO

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Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla 291 maça çıktı. 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.

İSTEDİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU

İspanyol basınında son çıkan haberlere göre, Fransız yıldızın eflatun-beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

2022'de PSG ile sözleşme imzalayan Mbappe, 130 milyon euro imza parası ve 72 milyon brüt maaş almıştı.

TOPLAMI 170 MİLYON EURO

AS’ta yer alan habere göre, Kylian Mbappe, Real Madrid’den 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası talep etti.

RONALDO HAYRANI MBAPPE

Küçükken idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu açıklayan Fransız yıldızın gençlik odasında da Ronaldo posterlerinin önünde durduğu bir fotoğrafı bulunuyor

Her dönem Real Madrid yakıştırmaları yapılan Mbappe, imzaların atılmasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

RONALDO'NUN GOL SAYISINI GEÇTİ

Mbappe, idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki gol sayısını geride bırakmıştı. Dünya Kupası'nda çıktığı toplam 11 maçta 9 gole ulaşan 23 yaşındaki futbolcu, 24 yaşına gelmeden 8 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu.

Fransız golcü, Ronaldo hakkında, "Kariyer hedefim Cristiano Ronaldo'nun başardığı istatistikleri geride bırakmak" açıklamasını yapmıştı.

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