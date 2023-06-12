Kusursuz finalde Pep Guardiola'nın Manchester City'si tarih yazdı! İstanbul da Avrupa basınından tam not aldı

Haberin Devamı

2021’de finalde kaybettiği, geçen yıl yarı finalde havlu attığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna İstanbul’da ulaşan Manchester City’nin bu başarısı başta İngiltere’de olmak üzere Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Gazeteler 3 gün boyunca şehrin bir futbol festivali yaşadığını ve Liverpool-Milan finali kadar mucizelerle dolu olmasa da İstanbul’un kusursuz ev sahipliği yaptığını da vurguladılar. Tarihinde ilk kez Devler Ligi kupasını kaldıran City’nin zaferi şu başlıklarla manşetleri süsledi:

CARSON’DAN 2 FİNALDE 2 KUPA

· THE TELEGRAPH: “İstanbul’da Rodri ve kaleci Ederson’un kahramanlaştığı karşılaşmada Manchester City üçledi.”

· The Guardian: “Bu kazanması gerçekten çok zor bir kupa.”

· BBC: “Scott Carson 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da İstanbul’da kazandı. 2 finalde de kulübede oturan 37 yaşındaki kaleci kariyeri boyunca ikisi eleme olmak üzere 4 Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıktı.”

Haberin Devamı

MÜKEMMEL MANCHESTER CİTY

· SUNDAY EXPRESS: “Türk lokumu Rodri. Tarih yazdılar. Pep’in adamları harika gecede üçledi.” · Daily Mail: “Kasabayı maviye boyadılar. Haaland ve Grealish maç sonu kutlamalardaki coşkuları ile dikkat çekti.”

· The Sun: “Ve kupa Manchester City’nin. Üçlemeyi tamamlayan İngiliz ekibi tarih yazdı.” · Star Sport: Kahramanlar. “Rodri’nin hedefi vuran şutuyla Guardiola üçlemeye ulaştı.

· L’Equipe: “Mükemmel Manchester City.”