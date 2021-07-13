Kural hatası yapan hakemler küme düşürüldü

Murat Fevzi TANIRLI - TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2021-22 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları açıklandı. Geçen sezonun bitimiyle birlikte 1 Haziran 2021’de MHK’nın yeni talimatı yürürlüğe girmişti. Lakin bir ay içinde tekrar revize edildi. Maçların da oynanmadığı 1 aylık dilimde ne olabilir ki diyeceksiniz. “Üst Klasman” ve “Klasman” olarak iki kategoride yer alan hakemler, yap-boz tahtası şeklinde tekrar Süper Lig-A-B-C gibi klasmanlara bölündü. Zekeriya Alp MHK’sı, istifa etmeden önce TFF’ye bu şekilde sunmuştu. Fakat Serdar Tatlı MHK’sıyla birlikte havuz sistemi bozulmadan devam etmişti. Son 30 günde gelen vahiyle tekrar kategorilere ayrıldı. Oyun bittikten sonra kurallarını öğrendiğiniz bir yarışın parçası olsanız ne hissedersiniz? Bir sezon emek harcıyorsunuz ancak sezon bitince bir bakıyorsunuz ki oyunun kuralları değişmiş.

VAR KADROSU GENiŞLEDi

Geçen sezon başında oluşturulan sabit VAR kadrosunun ilk ismi, hakemlikten emekli olan Özgüç Türkalp’di. 42 haftalı ligde 34 kez VAR, 21 kez AVAR olmak üzere 55 maçta görev yapmıştı. Bu kez hakemlerin emekli olması beklenmeden, aktif isimler arasın

dan seçilerek kadronun sayısı 7’ye yükseltildi:

Süper Lig’de çaldığı düdük sayısı genelde çift hanelere ulaşamayan Serkan Tokat, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu VAR kadrosuna geçirilen isimlerden. TFF 1.Lig’in yükünü yıllardır çeken, Süper Lig’de bir dönem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi isimlerin derbi kadrolarında yer alan Hakan Ceylan da VAR’ın yeni isimlerinden. Geçen sezon AVAR’da en çok (38) görev alan erkan engin ile 9 kez VAR, 17 kez Süper Lig’de 4.hakemlik yapan TFF 1’in başarılı isimlerinden Emre Malok da kadroya dahil olanlardan. Kadronun tek dezavantajı, MHK tarafından emrivaki yapılarak VAR kadrosuna geçirilmeleri. Sahadan uzaklaşacak olmaları futbol sevdası açısından ne kadar mutlu eder işin başka boyutu.

Naçizane önerim şu olacak: Talimatın 36.maddesinin 3. fıkrasında “Tüm hakem ve gözlemciler, her kategorideki müsabakalara atanabilirler” denilmektedir. MHK bu maddeye dayanarak sezon başında VAR hakemlerine atletik test yapabilir ve örneğin kupa maçlarında görevlendirerek hem fit kalmalarını hem de sahadan uzaklaşmamalarını sağlayabilir.

BAYARSLAN’A JEST, SATMAN VE HANOĞLU’NA KÖTÜ SÜRPRİZ

Kadroda önemli bir sürpriz yok. Hali hazırda geçen sezon 420 maçı yöneten isim sayısı 30’du. 3’ü VAR’a kaydırılırken, kural hatalarına imza atan Ramazan Keleş ile Turgut Doman (ayrıca rapor skandalı) TFF 1.Lig kategorisine (A Klasman) düşürüldü.

Covid’i çok ağır geçirip 2 ay görev alamayan Volkan Bayarslan’ın kadroda tutulması güzel bir jest olmuş. Buradaki önemli konulardan biri de sözleşmeli hakem kadrosu. Geçen sene 15 maç sınırı getirilmişti. Kadro 25’e düşmüşken bu konuda bir düzenleme yapılması güzel olabilir. Süper Lig yardımcı hakem kadrosu da 96’dan 50’ye düşürülmüş.

Süper Lig’de yıllardır bayrak sallayan Cem Satman ve Cem Hanoğlu alt kategoriye düşürülmüş. Geçen sezon TFF 1.Lig’in final haftalarında Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında iki skandal hataya imza atan M.Ali Akkor’un konumunu koruması şaşırtıcı.

SÜPER LİG DÖRDÜNCÜ HAKEMLİĞİ YOLUNDA 6 ADAY

2. Lig kategorisindeki gelecek vadeden isimlerin, sezon sonuna doğru TFF 1. Lig maçlarında görevlendirilmeleri bir MHK geleneğidir. Terfisi düşünülenlerin kamuoyuna defilesidir. Bu isimlerden Gürcan Hasova ve Raşit Yorgancılar terfi edememiş. Yeni sezonda TFF 1. Lig’de maç yönetip Süper Lig’de 4. hakemlik yapabilecek A klasmanın yeni isimleri:

KADRO BELİRLEME KRİTERLERİ...

MHK, hakemleri kadrolara ayırırken gözlemci notu, müsabaka sayısı, kural ve atletik test, müsabakaların ağırlık puanı, ceza puanı, disiplin cezası gibi kriterleri baz alır. Elbetteki nihai durumda MHK’ların kanaat puanı da devrededir. Terfi eden hakemlerin bölge birincileri olduğu belirtiliyor ancak Zekeriya Alp dönemindeki gibi şeffaf şekilde paylaşılması daha şık olurdu. Pek çok konuda plan, şeffaflık, istikrar, vizyon ülkemizin en büyük problemi. Hakemlere ve gözlemcilere yeni klasmanlarında başarılar dilerim.

İŞTE YENİ SEZONDA SÜPER LİG’DE GÖREV YAPACAK HAKEMLER

Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Y.Kemal Uğurlu, Burak Şeker, S.Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, T.Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, H.Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...