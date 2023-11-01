Kupada Ronaldo'yu çıldırtan olay! 'Değiştirin...' | Messi'nin ödülü sonrası o detay...

Haberin Devamı

Cristiano Ronaldo ve Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr,Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Al-Nassr'a çeyrek final biletini getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti. Karşılaşmaya damga vuran olay ise Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine gösterdiği tepkiydi.

Portekizli yıldız,45. dakikada Anderson Talisca'nın attığı golün iptal edilmesi sebebiyle kenara dönerek hakemi gösterdi ve değişiklik işareti yaptı.

Ronaldo'nun bu hareketi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ||



لحظة غضب الاسطورة ومطالبته بتغير الحكم pic.twitter.com/dI5gYXEmWl — داريو النصر (@Nfcdiario) October 31, 2023

GERGİNLİĞİN GİZLİ SEBEBİ MESSİ'NİN ÖDÜLÜ MÜ?

Öte yandan Maçın son anlarında rakip takım tribünleri Lionel Messi lehine tezahüratlar yaptı. Ronaldo bu tezahüratlara kulağını tıkayarak karşılık verdi.

Haberin Devamı

Ronaldo'nun maçtaki gerginliğinin Ballon d'Or gecesinin bir gün sonrasında oynanan bu maça denk gelmesi çok konuşuldu.

Bazı taraftarlar Ronaldo'nun maçtaki öfkesini Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasına bağladı.

Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanıp ödül sayısını 8'e yükseltmesiyle Arjantinli yıldızın 3 ödül gerisinde kalan Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada yaptığı bir yorum olay olmuştu.

Bir Instagram sayfasında Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Tomas Roncero'nun Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili sözlerine Portekizli yıldız 4 adet gülücük emojisi attı.

Tomas Roncero'nun yorumu şu şekildeydi: Bildiğimiz şey oldu, zaten Messi'ye bir Ballon d'Or daha vereceklerdi. Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı, evet ama 6 penaltıyla. Dünya Kupası 10 ay önceydi, kasım ayındayız. Messi'nin aslında 5 Ballon d'Or'u olmalıydı. Iniesta ve Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa kazanan Lewandowski'nin ve en iyi golcü olan Haaland'ın ödüllerini ona verdiler.

Haberin Devamı

MESSI'DEN RONALDO CEVABI

8. Ballon d'Or ödülünü kazandıktan sonra geleneksel olarak France Football'a röportaj veren Messi'ye Ronaldo ile ilgili bir soru soruldu.

Soru: Ronaldo'dan 3 fazla Ballon d'Or kazandın. Aranızdaki savaş bitti mi?

Messi: Sportif açıdan harika bir mücadele oldu. Rekabetimizden beslendik çünkü ikimiz de birbirimiz için büyük rakiplerdik. İkimiz ve futbolu seven herkes için çok keyifli bir dönemdi. Bence bu kadar uzun süre zirvede kalmayı başardığımız için çok fazla övgüyü hak ediyoruz çünkü dedikleri gibi, zirveye ulaşmak kolaydır. Zor olan orada kalmaktır ve biz 10-15 yıl boyunca zirvede kaldık.