Kupada ikinci yarı final maçı bugün oynanacak: Karagümrük-Trabzonspor

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak. İlk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor bugün her türlü beraberlik ve galibiyette final biletini cebine koyacak. Tarihinde ilk kez kupada yarı final oynayan Karagümrük’e ise 2 farklı galibiyet gerekiyor. İstanbul ekibinin tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltılara gidecek. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Hüseyin ve Trezeguet’nin yanı sıra kart cezalısı Enis, Karagümrük’te de sakat Bertolacci oynamayacak.