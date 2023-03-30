Kulüpler Birliği'nden ortak karar çıkmadı: 7 kulüp 'iptal', 4'ü 'devam' dedi

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Kulüpler Birliği Vakfı dün 12 takımın katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararı görüştü. Vakıf Başkanı Ali Koç, ligden çekilen Hatay’ın oy kullanmadığı zirvede 11 takımın 7’sinin ligden çekilen 2 takımın tüm maçlarının oynanmamış sayılmasını istediğini, 4 kulübün ise TFF’nin aldığı kararın devamını talep ettiğini belirtirken şunları söyledi:

Hatay GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ

“Gergin bir toplantı olmadı. Hatayspor Kulübü görüş bildirmek istemedi. 7 kulüp bir görüş, 4 kulüp başka bir konu savundu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor. İlk alternatif; ligden çekilen 2 takımın bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi, bundan sonra oynayacakları maçların hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif; bugüne kadar oynanan tüm maçların yok hükmünde olması. Bu iki kulübün bu sene hiç katılmamış muamelesi yapılmasıydı. İki alternatif de puan durumunu etkiliyor. Herkesin haklı argümanları var. Beşiktaş da haklı olarak fazladan 2 deplasman yaptık diyor.

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TFF KARARI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Geldiğimiz noktada 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bizim aramızda ilkesel bir kural var. İçeride verdiğimiz karar 3’te 2 olsun, olmasın. Türkiye Futbol Federasyonu’na sunacağız. TFF’nin verdiği bir karar var, bundan dönecekler mi, ama ne karar verirlerse biz kulüpler olarak anlayışla karşılayacağız. Görüşleri sunacağız. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor. Çok kuvvetli argümanlar var iki taraf için de. EuroLeague ile karşılaştırılıyor ama doğru bir karşılaştırma değil.”