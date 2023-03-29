Hırvatlardan dikkat çeken A Milli Takım yorumu: 'Çok şaşırttı, şanslıydık, bizi kurtardı'

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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa’da grubun güçlü ekibi Hırvatistan’la karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Mateo Kovačić’in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Maçın ilk dakikalarında net fırsatlardan yararlanamayan millilerimiz, bu mağlubiyetle grupta liderliği Hırvatistan’a kaptırdı ve 3.sıraya geriledi. 16 Haziran’da Letonya’yla deplasmanda gruptaki 3.maçına çıkacak olan A Milli Takımımızın performansını Hırvat gazeteciler, Spor Arena’ya yorumladı.

“ÇOK ŞANSLIYDIK, LİVAKOVİC’İN HARİKA KURTARIŞLARI BİZİ KURTARDI”

Mateo Puksar (MAXSPORT TV): Türkiye, maçın ilk dakikalarında harikaydı. Türk oyuncular, yüksek baskı altında çok agresifti ve Hırvat savunması ilk 20 dakikada birçok problem yaşadı. Hırvatistan’ın çok şanslı olduğunu itiraf etmeliyim çünkü Livakovic bizi harika kurtarışlarıyla kurtardı. Hırvat oyuncular çok hata yaptılar ama en kötüsünü atlattılar. Hırvatistan’ın başarı anahtarında Livakovic’in yanı sıra sağ bek Josip Stanisic vardı. Her iki yönde de çok iyi oynadı ve Türk oyuncuları büyük sıkıntıya soktu. İlk golümüzden sonra ve Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığıyla işler değişti. Türkiye’nin maçın akışını değiştirmeye gücü yetmedi. Bu maçta Hırvatistan’ın tecrübesini gördünüz. Son yıllarda buna benzer çok maç oynadık ve artık bizim için rutin hale geldi. Hırvatistan’ın en iyi 3 oyuncusu: Livakovic, Kovacic ve Stanisic’ti. En iyi Türk oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder’di ancak Cengiz maçı değiştirebilecek çok fazla şans kaçırdı. Bu maçtaki temel fark tecrübeydi. Hırvatistan ilk golü attığında, rakibin maçı tersine çevirme şansı çok azdır. Bence Türkiye iyi maç çıkardı ancak ilk dakikalarda gol atamadıkları için maçın kilit noktası buydu.

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“HIRVATİSTAN, TÜRK FUTBOLCULARIN HER HATASINI CEZALANDIRDI”

Nikola Lipovac (GERMANIJAK.HR): Hırvatistan’ın Galler’le 1-1 berabere kalmasından sonra Hırvatistan’ın kaybetmemesi şarttı. Bu iki maçtan önce teknik direktörümüz Zlatko Dalić, 4 puanla mutlu olacağını söylemişti. Bu durum Galler’e karşı 3, Türkiye karşı da 1 puan anlamına geliyordu. Özellikle Modric ve Brozovic’le Hırvatistan maça iyi başlamadı. Türkiye, maçın başında 1-2 gol atma şansı bulmuştu. Hırvatistan, Türk oyuncuların hemen hemen her hatasını cezalandırdı. Şimdi Hırvatistan galibiyetten memnun, planladığımız gibi 4 puanımız var. Galler’den sonra Türkiye’ye karşı 3 puan iyi oldu. Türkiye, soğukkanlılığını koruyamadı ve büyük darbe Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı oldu. Hırvatistan ikinci golden sonra kapandı, 2011’de İstanbul’daki gibi daha fazla gol atabilirdi. Türkiye’nin oyunu beni pek şaşırtmadı. Kendi evinde maçın başında yüksek pres yapması bekleniyordu. Livakovic’in uyanık olması Hırvatistan için bir şanstı. Perisic, Kramaric ve Pasalic’in sürpriz bir oyuncu olmasını bekliyorduk ama Mateo Kovacic’in iki gol atması Hırvatistan’daki herkes için sürpriz oldu. Modric ve Brozovic, oyunu organize etmede kilit oyunculardı. Türkiye, orta saha bakımından Hırvatistan kadar kaliteli değil. Orta sahadaki mücadeleyi kazanan, maçı kazanıyor. Hırvatistan, başlangıçta sıkıntı yaşadı ancak daha sonra oyunu kontrol etti. Türkiye, Galler’den kesinlikle daha iyi. O yüzden ikinci olarak EURO 2024’e Türkiye’nin gideceğini düşünüyorum.

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“TÜRKİYE’NİN BASKISINI YATIŞTIRIP MAÇIN KONTROLÜNÜ ELE ALMAYI BAŞARDIK”

Marko Vargek (RTL HRVATSKA): Türkiye Milli Takımı’nın enerji seviyesi beni şaşırttı. İyi bir top kontrolü ile maça sert başladılar. Livakovic’in kurtarışları olmasaydı Türkiye için rahatlıkla 2-0 olabilirdi. Bence Türkiye harika oynadı. Türkiye’nin iyi baskısı nedeniyle paslarda bazı büyük hatalar yaptık ancak baskıyı yatıştırmayı ve oyunun kontrolünü ele almayı başardık. Büyük takımlar böyle yapıyor.