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Kulüpler Birliği’nden Mehmet Büyükekşi’ye destek

#TFF#Mehmet Büyükekşi#Kulüpler Birliği
Kulüpler Birliği’nden Mehmet Büyükekşi’ye destek

200’ün üzerinde delegenin imzasını alan Mehmet Büyükekşi, yarın TFF başkan adaylığı için başvuru yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na (TFF) aday olduğunu açıklayan Mehmet Büyükekşi, önceki gün projelerini anlattığı Kulüpler Birliği Vakfı’ndan destek sözü aldı. Futbol ailesinin çeşitli kesimleriyle yaptığı görüşmeler sonucu 200’den fazla delegenin imzasını alan Büyükekşi, yarın TFF’ye resmi adaylık başvurusunu yapacak. Bu arada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Mehmet Büyükekşi’nin TFF Başkanlığı’na seçilmesi halinde, fair play çalışmalarında kendisiyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Büyükekşi’nin, “Göreve geldiğimde fair play konusunda ciddi çalışmalar yapacağız” sözleri üzerine açıklama yapan Arıpınar, “Sayın Şenes Erzik’ten sonra Türkiye’de futbolda fair play geliştirme faaliyeti durmuştu. Ülkemizde en fazla fair play uygulanması gereken spor dalı futboldur kanısındayız. Sayın Büyükekşi göreve geldiğinde fair play çalışmasında iş birliğine memnuniyetle hazır olacağız” dedi.

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Kulüpler Birliği

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