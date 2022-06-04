Türkiye 4-0 Faroe Adaları (Maçın özeti)

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 4-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 37. dakikasında Cengiz Ünder ile öne geçen Milliler, 47. dakikada Halil Dervişoğlu ile farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna sonradan dahil olan Serdar Dursun, 82'de farkı 3'e çıkarırken son sözü 85. dakikada Merih Demiral çıktı.

Bu sonuçla birlikte turnuvaya 3 puanla başlayan Ay-yıldızlılar, bir sonraki maçta Litvanya'ya konuk olacak.

İLKLERİN GECESİ

Ferdi Kadıoğlu ile Yunus Akgün A Milli Takım formasını terletti. Yunus Akgün maçı 1 asistle tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20’nci dakikada milli takımın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



34’üncü dakikada Cengiz’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe doğru hareketlenen Enes’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



37’nci dakikada milli takım öne geçti. Ani gelişen Türkiye atağında Enes’in ara pasıyla hareketlenen Kerem’in vuruşunda kalesinden çıkan Nielsen meşin yuvarlağı ceza sahası yayının önünde kurtardı. Nielsen’den sekerek sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Cengiz’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



İlk yarı Türkiye’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



47’nci dakikada milli takım farkı 2’ye çıkardı. Doğukan Sinik kaptığı topta pasını rakip yarı alanın ortalarındaki Enes’i gördü. Bu oyuncunun tek pasıyla buluşan Halil, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.



54’üncü dakikada orta sahadan topla birlikte hareket eden Halil, pasını sağ kanattaki Cengiz’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol kararı veren orta hakem, VAR’ın uyarısının ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



82’nci dakikada milli takım skoru 3-0’a getirdi. Hakan Çalhanoğlu’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşu kaleci Nielsen’in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 3-0.



85’inci dakikada milli takım, farkı 4’e çıkardı. Organize gelişen atakta Enes’in pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Yunus bekletmeden topuğuyla pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Merih’e verdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

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İLK 11'LER

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Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes

Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

İşte A Milli Futbol Takımı'nın maç programı

7 Haziran 2022

Litvanya - Türkiye

11 Haziran 2022

Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran 2022

Türkiye - Litvanya

22 Eylül 2022

Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül 2022

Faroe Adaları - Türkiye

TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak turnuva bilgileri ise şu şekilde:

UEFA Uluslar Ligi: 4 Haziran - 25 Eylül 2022

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: 23 Mart - 21 Kasım 2023

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Almanya): 14 Haziran - 14 Temmuz 2024