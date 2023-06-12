Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi açıklaması: Kulüplerin çoğu destekliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 22 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nda kritik bir toplantı yapıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Toplantının ana maddesinin TFF seçimleriyle ilgili olduğunu söyleyen Ali Koç, "Toplantımızın ana maddesi TFF seçimiyle alakalıydı. TFF başkanlığına aday olacaklar kimse gelip bizlere projelerini anlatmaları ve bizlerin de ihtiyaçlarımız, dertlerimiz konularında istişare yapmaktı. Uzun zamandır seçimler tek adaylı yapılıyor. Bizler birden çok adaylı seçim olması gerektiğini düşünüyoruz ama bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil ama bunun not edilmesini istiyoruz. Görünen o ki tek adaylı bir seçime gidiyoruz." dedi.

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"KURULLARDA MEMNUN DEĞİLİZ"

Kurulların liyakat bazlı olması gerektiğini belirten Koç, "Mehmet Büyükekşi bundan sonra yapacaklarını anlattı. Futbolun en önemli paydaşları kulüplerdir. Ama futbol sektöründe sözü en az dinlenen de kulüplerdir. Bunun önüne geçilmesi için Kulüpler Birliği A.Ş. kurulmalıdır. Başkanımızla konuştuklarımızdan birisi de Kulüpler Birliği A.Ş.'nin başlatılmasıdır. Uzun vadeli bir yolculuğun tohumlarının bugün atılması konusunu ele aldık ki Büyükekşi de buna olumlu bakıyor. Kurullarda memnun değiliz. Kurulların liyakat bazlı olmaması ve güvenilirliğinin sürekli sorgulanması..." diye konuştu.

"ÇOĞUNLUK BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLİYOR"

Kulüplerin büyük çoğunluğunun mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye destek verdiğini kaydeden Ali Koç, "Kulüplerin büyük çoğunluğu Mehmet Büyükekşi'nin 11 ay süresince yaptığı çalışmalardan memnun. Olumlu görüşleri olmayan kulüplerimizde var. Önceki yönetimlerle iletişim dahi kuramıyorduk. Uyuşmazlık sorunları yaşıyorduk. Sonuçta büyük bir çoğunluk, Mehmet Büyükekşi için 'Hayırlı, uğurlu olsun' dediler." açıklamasını yaptı.