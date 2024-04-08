Kulüpler Birliği, TFF'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitmesi için imza toplamaya başladı! Mehmet Büyükekşi açıklamıştı...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da düzenlenecek olan Mali Genel Kurul'un Seçimli Genel Kurul olarak değiştirildiğini açıklamıştı. Büyükekşi'nin açıklamasının ardından Süper Lig kulüpleri harekete geçti.

KULÜPLER İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan ofisinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı.

Kulüplerin İstanbul’da bulunan temsilcilerinin Kulüpler Birliği’nde, bazı kulüp temsilcilerinin ise bulundukları şehirlerde noter onaylı imzalarını vereceği aktarıldı.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihinin geç olduğunu ve bir an önce seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini paylaştı.

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"SAMSUNSPOR, KÖTÜ GİDİŞATTAN OLDUKÇA RAHATSIZ"

Samsunspor’dan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz tarihi için seçimli genel kurul kararı alındı. Ancak, açıklanan genel kurul tarihi oldukça geç olduğu gibi, bu tarihe kadar 3,5 aylık sürede ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR’ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk Futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası; Süper Kupa’daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır."

"BİR AN ÖNCE MANTIKLI VE DOĞRU KARARLAR ALINMALI"

Pendikspor ise şu ifadeleri kullandı;

"TFF Yönetim Kurulu’nun hiçbir öneri ve demokratik sürece gerek duymadan açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli seçim kararının Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının düzelmesi için çok geç bir tarih olduğu kanısındayız. TFF’nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. TFF’nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına belirledikleri gibi 18 Temmuz’da değil acil olarak sezon sonunda seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Böylece yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirme çalışmaları için yeni sezon öncesinde ihtiyaç duyacakları zamana sahip olacaklarını umuyoruz. Günden güne futbolumuzu bir bataklığa saplayan TFF Yönetim Kurulu’nun, Türk futbolunun geleceğini ve İyiliğini düşünüyorsa, bir an önce mantıklı ve doğru olan kararları almasını rica ediyoruz."