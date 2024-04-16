Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıkladı: Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

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Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri bugün bir araya Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine dair bir toplantı gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantının ardından basın açıklaması düzenledi:

"Bugün tek bir gündemimiz vardı, o da TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz konu, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Seçimlerin en kısa zamanda yapılması için yöntemler var. Hukuken iki yöntemi var, imza toplamayı yapabildiğimiz zaman tarih, Haziran'ın 3. haftasına gelebiliyor en erken. Ancak en en erken, TFF'nin kendi iradesi ile alacağı kararla alınabilir. 18 Temmuz'un yeni federasyonun elini kolunu bağlaması açısından uygun olmadığını düşündüğümüz için Haziran başını talep ediyoruz."

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ORTAK HAREKET EDECEĞİZ"

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"TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık."

"DOĞRU OLAN BU ARKADAŞIN İSTİFA ETMESİ"

"Aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak, 'Size şöyle yardım yapacağız' demesini son derece yadırgıyoruz. TFF'nin yönetim kurulunu bir üyesinin 'imza vermeyin' demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan, bu arkadaşın istifa etmesi."

BÜYÜKEKŞİ ADAY OLACAK MI?

"Mevcut başkanımızın aday olup olmayacağı konusu var. Bizim anladığımız, mevcut başkanımızın aday olmayacağı yönündedir ama aday olmak istiyorsa da hakkıdır. Ancak çoğumuzun düşüncesi, yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılması daha iyi olur."

"İMZA SAYISI 100'E YAKLAŞTI"

"Dursun Başkan gibi düşünen 4 başkan var. İkna sürecinin daha şık olacağını düşündüğümüz için bu yola gidiyoruz. Ancak aksi takdirde opsiyonlarımızı elimizde bulunduruyoruz. İmza sayısı 100'e yaklaştı ancak imza vereceğine dair söz verenlerle 200 rakamı zaten bulunuyor. Düşüncemiz, çok adaylı bir başkanlık seçimi olması."

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YABANCI KURALI HAKKINDA

"Yabancı sınırının yeni TFF yönetimi ile de aynı kalması gerektiğini ve kalacağını düşünüyoruz."

"ADAY OLURSA DESTEK VERİLMEYECEK"

"Ortada çok somut bir şey var. Şu an 3 senelik daha görev süresi olan bir TFF'nin haziran başında seçime gitmesi ve mevcut başkanın aday olmayacağı konusu var. Daha somut ne olabilir? Mevcut başkanın aday olacağını söyleyen başkanlarımız da var aday olmayacağını söyleyen başkanlarımız da var. Ancak aday olması durumunda destek verilmeyeceği düşüncesi Kulüpler Birliği'nde hakim."