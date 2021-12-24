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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi ve hakem açıklaması

#Süper Lig#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlundan yayın ihalesi ve hakem açıklaması

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün yapılan toplantının çıkışında toplantıdaki gündem maddeleri hakkında açıklama yaptı.

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz aylar içerisinde kurda yaşanan dalgalanmanın kulüpler üzerindeki etkisini konuştuk. Özellikle Anadolu kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Süper Lig'de hayatını devam ettirmeye çalışan bir kulübün maaş bütçesi 8-10 milyon Euro en az. Bugün baktığımız zaman 200 bin Euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak olan kulüplerimiz var. Çok büyük sıkıntı içerisindeler. Bunun nedenleri arasında azalan yayın geliri, seyirci gelirinin azxalması, ürün satışının az olması... Bunu detaylarıyla konuştuk. Biz de Dört büyük kulüp ve Başakşehir olarak elimizden geldiğince Anadolu kulüplerine yardımcı olacağımızın sözünü verdik.

"300 MİLYON TL'LİK SÖZ ACİLEN TUTULMALI"

TFF Başkanı Nihat Özdemir sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması durumunda kulüplerimize 300 milyon TL destek sözü vermişti. Bunun acilen ödenmesini rica ediyoruz. Kendisiyle özel olarak da konuşacağım.

"ANADOLU KULÜPLERİNİN FİNANSAL DEVAMLILIK ŞANSI KALMADI"

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Anadolu kulüplerimizin Ocak ve Şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları ortada kalkmış durumda. Bu sözden kulüp başına düşen 15 milyon TL onlar için hayati önem taşıyor. Anadolu kulüplerimizi bizlerle mücadele edebilecek seviyeye taşıyamadıkça Türk fdutbolunun Avrupa'da başarılı olmasını bekleyemeyiz. Bu sorunu acil çözmemiz gerekiyor.

"HARCAMA LİMİTLERİ İÇİN TFF İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Bir diğer konu da harcama limitleri. Bu limitler TL bazında tesis ediliyor ama ödemeler döviz cinsinden olduğu için oradaki boçluğu nasıl çözeceğimizi TFF ile görüşeceğiz.

"İDDİALAR ÇOK CİDDİ, TFF BUNU ARAŞTIRMALI"

Bugün sosyal medyada temsilciler kurulu başkanıyla ilgili iddialar var. Bunlar çok ciddi iddialardır ve araştırılması gerekmektedir. Kulüpler Birliği olarak bunun takipçisi olacağız. TFF ile de ne gibi adımlar atılacağını konuşacağız. Eğer bu iddialarda doğruluk payı varsa ülke futbolu büyük zarar görür. Bunun da çözüm bulmasını istiyoruz. Doğruluk payı yoksa da kamu vicdanını tatmin edecek bir açıklamayla gündemden düşürülmesi gerekir.

"YAYIN İHALESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

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Yayın ihalesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor hem danışman şirket hem de TFF ile. Bununla ilgili bilgi alışverişimiz oldu ama henüz paylaşacak seviyede değil. İlerleyen zamanda gelişmelerle ilgili bilgi veririz.

"HAKEMLERİMİZ DAHA DİKKATLİ MAÇ YÖNETMELİ"

Kulüp başkanlarının futbola gösterdiği hassasiyeti TFF'den de bekliyoruz. Hakemlerimizin biraz daha dikkatli, problemlerden uzak, tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri hepimizin talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki özellikle bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya meydan veriyor. MHK'nin yaptığı çalışmaların pozitif sonuçlarını bekliyoruz. Üye başkanlarımızın hakem kararlarıyla ilgili konuşmamak yolunda aldığı prensip kararı da buhaftayla beraber bitiyor. MHK'nin, hakemlerin, TFF'nin biraz daha hassas olmalarını istiyoruz. Bizleri ikna edebilecek doğrultudfa adımların atılmasını istiyoruz. MHK'ye de bu isteklerimizi ileteceğiz.

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#Süper Lig#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu

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