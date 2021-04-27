Kulübede oturup Galatasaray’ı yönetemezsin, Fatih Terim karar vermeli

Moderatör: Adil DEMİRÇUBUK - 1- Beşiktaş çok sayıda eksik oyuncusunun olduğu maçta Kayseri’yi 3-1 ile geçti. Gökhan Töre’nin en uçta olduğu düzen sizce doğru tercih miydi? Siyah beyazlıların oyununu nasıl buldunuz?

O MAÇTA TEKNİK-TAKTİK İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ, DUYGULAR ÖNE ÇIKTI

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ ÖYLE TUTKULU OYNADI Kİ; KAZANACAĞI BELLİYDİ

Futbolda bazı günler teknik-taktik ikinci plana düşer, duygular çıkar başrole. Beşiktaş’ın Kayseri galibiyeti de öyle bir maçtı bana göre. Gökhan sürekli ofsayta düştü, belki şaşkındı o rolde. Ama Beşiktaş oyuna öyle tutkulu başladı ki; herhangi bir oyuncusuyla muhakkak sonuca gideceği hissediliyordu. Aboubakar-Larin’in olmadığı günde Ghezzal-Ljajic ve N’Koudou çıktılar sahneye. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet aldılar. Son 5 maça 4 galibiyet yeterliliğiyle girilmesi önemli bir başarı.

GÜNTEKİN ONAY: GÖKHAN, EN DOĞRU SEÇİMDİ

Mevcut durumda 3 santrforu da yokken Gökhan tercihi en doğru seçimdi. Gökhan, güçlü bir oyuncu. Topu tutup servis yapma özelliği var, dripling yapabiliyor ayrıca çok hareketli. Beşiktaş’ı Kayseri karşısında enerjik ve coşkulu buldum. 7 eksikle oynanabilecek en iyi futbolu ortaya koydular.

MEHMET ARSLAN: SERGEN YALÇIN’IN EKSTRA İŞLER YAPMASI GEREKİYOR

Kayseri gibi zayıf bir rakip karşısında bu plan belki tutar ama ligin geriye kalan 5 haftası, Kayserispor maçı gibi geçmeyecek. Değil Gökhan’ın forvet oynaması, Aboubakar’ın kadroda olması bile yeterli olmayabilir. Çünkü: 1-) Beşiktaş’ın kadrosu çok dar, olanakları kısıtlı. 2-) Bu kadro mental ve fiziksel olarak yoruldu. Sergen Yalçın’ın bu kadroyla ekstra işler yapması gerekiyor.

2- Beşiktaş’ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, son 5 maçta 13 puanla iyi bir grafik yakaladı. Kasımpaşa’yı ilk devredeki iyi oyunlarıyla geçtiler. Bu futbol Alanyaspor deplasmanında da başarı getirir mi?

EMRE BELÖZOĞLU HER HAFTA ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYOR

GÜNTEKİN ONAY: SOSA, MERT HAKAN, OZAN VE İRFAN’I DOĞRU KULLANIYOR

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk 45 dakika sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem hücum hem savunma anlamında yapılabilecek her şeyi yaptı. Emre Belözoğlu her hafta üstüne koyarak gidiyor. Sosa’ya saha içi liderliğini vermesi; Mert Hakan, Ozan Tufan ve İrfan Can’ı doğru kullanarak güçlü bir pas oyununu seçmesini çok doğru hamleler olarak buluyorum. 3 maçtır Son 30 dakikalarda düşüş yaşıyorlar. Bu soruna çare bulmaları şart. Alanyaspor son Başakşehir maçında iyi bir izlenim bıraktı. Çok zor bir maç olacak.

UĞUR MELEKE: HARUN VE SERDAR BU KEZ DAHA ÖZENLİ OLMAK ZORUNDA

Fenerbahçe yeni bir oyun inşa etti. Daha coşkulu, daha kaliteli bir oyun. Bu oyunu Gaziantep, Başakşehir ve Kasımpaşa önünde birer saat sergilediler, son bölümlerde fiziksel olarak düştüler. Alanya karşısında da muhtemelen aynı oyunu deneyecekler ama karşılarında bu kez topu paylaşmak isteyen enteresan bir rakip var. Bu kez oyun kurulumunda Serdar ve Harun’un daha özenli olmaları gerek, zira Alanya muhakkak önde baskıya gelip bu ikiliyi hataya zorlamaya çalışacaktır.

MEHMET ARSLAN: ‘KIRILMA MAÇI’ OLACAK

Ligin sonu yaklaştıkça F.Bahçe’nin performansı yükseliyor. Bunun en önemli nedeni de derin ve kaliteli kadro. Ne G.Saray’ın ne de Beşiktaş’ın yaşadığı sıkıntıyı yaşıyorlar. Dolayısıyla son 5 haftaya avantajlı giriyorlar. Alanya maçı, sezonun ‘kırılma maçlarından’ biri. Eğer kazanırlarsa, Beşiktaş kazansa bile, şanslarını daha da yükseltecekler.

3- G.Saray camiası Ultraslan’ın Fatih Terim’i istifaya davet etmesini tartışıyor. Terim ise teknik direktörlük dışı görevlere de hazır olduğunu ima etti. Ne dersiniz, Terim artık tribüne mi çıkmalı?

MEHMET ARSLAN: SÜREN, AYSAL, CENGİZ HEP BAŞKANLAR MI HAKSIZ?

Bu benim değil, Fatih Terim’in vereceği bir karar. Terim, tribüne çıkacaksa tribünde oturmaya; kulübede olacaksa Galatasaray’ı yönetmeyi değil, takımı yönetmeye motive olmalı. Ne yazık ki şu anda Terim her ikisini birden yapmayı deniyor. Evet, Galatasaray’da bir başkan kadar ağırlığı var. Evet, Galatasaray’ın efsanesi. Ama sınırları belirlenmemiş bir özgürlük ve sorumluluk kaos getirir. Galatasaray da şu anda bu kaosu yaşıyor. Ve açık konuşup bu sorunun adını koyalım. Özhan Canaydın, Faruk Süren, Ünal Aysal ve en son Mustafa Cengiz... Bütün bu tartışmaların içinde hep başkanlar mı haksız?

GÜNTEKİN ONAY: KAZANMA ARZUSUNU YİTİRMEDİ

Fatih Terim, enerjisi ve sağlığı yettiği sürece Galatasaray’a gerek saha içinde gerekse de farklı görevlerde hizmet edebilir. Kazanma arzusundan hiçbir şey yitirmiş değil. Kariyeriyle ilgili en doğru kararı kendisi verecektir. Çünkü Fatih Terim, Galatasaray için bir teknik direktörden fazlasını ifade ediyor.

UĞUR MELEKE: HAYATTA HER ŞEYİN BİR SONU VAR

Fatih Terim, Galatasaray tarihinin en büyüklerinden biri. Alex Ferguson’ın Manchester United’a, Arsene Wenger’in Arsenal’e ifade ettiklerini ediyor Galatasaray’a. O yüzden Terim konusundaki duygusallığı anlıyorum ve çok da saygı duyuyorum. Dile kolay, 50 yıl futbolcu-antrenör olarak hizmet etmiş bir efsane söz konusu olan. Ama takdir edersiniz ki hayatta her şeyin sonu var, Ferguson’ın da-Wenger’in de sonu olduğu gibi. Fatih Terim teknik adamlığı bırakırsa elbette başka bir pozisyonda faydalanılabilir onun deneyiminden.

4- Galatasaray çok üstün oynadığı ve 22 şut attığı Antalya deplasmanını Mustafa Muhammed’in golüyle geçip zirve yarışını sürdürdü. Sarı kırmızılılar sizce 6 puanlık farkı kapatabilir mi?

GALATASARAY HİÇ KİMSEYE ‘ŞAMPİYON OLACAĞIM’ HİSSİ VERMİYOR

MEHMET ARSLAN: BEŞİKTAŞ’I YENSE DE YAKALAYAMAZ

Hayır... Ligin ikinci yarısından itibaren şunu iddia ediyorum; Galatasaray kötü futbol oynuyor. Sarı kırmızılıların oynadığı futbol, değil şampiyonluk, ilk 2 için bile yeterli değil diyorum. Antalya maçındaki parlamanın beni yanıltacağını da düşünmüyorum. Galatasaray, Beşiktaş’ı yense bile önündeki iki takımı yakalayabilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Tekrar altını çiziyorum; Galatasaray kötü futbol oynuyor. Ne taraftarına ne de rakiplerine ‘Şampiyon olacağım’ hissi vermiyor.

UĞUR MELEKE: SONUNA DEK KOVALAMAK ZORUNDA

Süper Lig’in belki de son kez şampiyonunu direkt Şampiyonlar Ligi’ne sokacağı sezon bu. Lig üçüncüsünün de Avrupa Ligi değil Konferans Ligi bileti alması söz konusu olabilir, 18 Mayıs’taki Ziraat Türkiye Kupası finalinin sonucuna göre. Dolayısıyla Galatasaray da ikinciliği de, şampiyonluğu da sonuna kadar kovalayacaktır elbette. Üstelik Fenerbahçe’ye karşı bir ikili averaj avantajları var; yani rakiplerinden 3 puan fazla toplarlarsa sollama şansları mevcut. Beşiktaş’ı geçebilmeleri için hem derbiyi en az 2-0 kazanıp, hem de ekstra bir yenilgi beklemeleri gerekiyor.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ’IN KAYBETMEDİĞİ BİR YARIŞTA ŞANSI YOK

Galatasaray’ın yarışa tutunabilmesi için Beşiktaş derbisine kadar olan süreçte oynayacağı tüm maçlarını kazanması şart. Ayrıca ipler kendi ellerinde değil. Kabul edelim ki Beşiktaş’ın puan kaybetmediği bir yarışta şampiyonluk şansları kesinlikle yok.

5- F.Bahçe’de İrfan Can cezalı duruma düştüğü için Alanya maçında oynayamayacak. Sizce Emre Belözoğlu o bölgede kime görev vermeli? Sakatlığı geçen Mesut Özil dönebilir mi?

UĞUR MELEKE: İRFAN’IN YERİNDE OZAN OYNAR GUSTAVO İLK 11’E GİRER

Fenerbahçe’de İrfan ve Pelkas kağıt üzerinde kanat oyuncusu olarak görünüyorlar ama asla çizgiye yapışarak oynamıyorlar. Beş merkez gibi oynuyor Fenerbahçe orta sahası. O yüzden pekalâ fiziksel olarak hazır bir Mesut da uyabilir o rollerden birine. Ancak tabii bu Mesut değil. Bence Mesut, yüzde yüz fiziksel seviyeyle yeni sezonda katkı verebilir ancak. Ben İrfan Can’ın yokluğunda Ozan Tufan’ın sağ çizgiye kayıp Luiz Gustavo’nun merkezde başlamasını bekliyorum. Çünkü bu oyuna uygun adam bence o.

MEHMET ARSLAN: BU SEZON İÇİN MESUT HAYALİ KURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Fenerbahçe’de bu sezon için Mesut Özil hayali kurmak mümkün değil. Mesut, Fenerbahçe şampiyon olursa ya da şampiyonluğu garantilerse ancak son maçlarda forma giyer. İrfan Can konusuna gelince... Türkiye’nin en yetenekli ve son yıllarda yetişmiş en önemli futbolcusu. Yerini doldurmak kolay değil ama Fenerbahçe’de gözünüzü kapatıp herhangi bir oyuncuyu seçseniz verim alma şansınız o derece yüksek. Dolayısıyla Jose Sosa ve Luiz Gustavo dahil o bölge için pek çok alternatifi var.

GÜNTEKİN ONAY: SİNAN OYNAR AMA MESUT OYNAYAMAZ

Mesut Özil Alanyaspor maçında dönemez. Hem kondisyon hem de maç eksiği olan bir oyuncuyu böylesine önemli bir maçta oynatmak doğru bir karar olmaz. Kanımca Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo’yu tekrar 11’e monte edip Ozan Tufan’ı o bölgede kullanacaktır. Sarı lacivertlilerin elindeki diğer bir seçenek ise Sinan Gümüş.

6- Süper Lig’de, akan oyun golleri kadar duran top golleri de öne çıkıyor. Duran toptan çok gol olması, iyi organizasyona mı yoksa kısır oyuna mı delalet eder? Yoksa yetenekle ilgili bir sorun mu var?

SÜREKLİ ALDATMA PEŞİNDE KOŞANLAR ‘AKAN OYUN’ DİYE BİR ŞEY BIRAKMADI

MEHMET ARSLAN: YETENEKTEN ZİYADE DEFANS SORUNLU

Türkiye Süper Ligi’nde Türk futbolcusunun yetenekten ziyade bir karakter problemi var. Rakibi, hakemi, taraftarı aldatan ve sahtekarlıklara daha çok çalışan. Ve Türkiye’de akan oyun diye bir şey bırakmadılar. Kabul edelim ki bu gollerin çoğu bu sahtekarlıkların eseri. Bu aldatmacalara ne hakemler ne teknik direktörler ne de kulüpler dur demiyor. Tam aksine, ‘kazan da nasıl kazanırsan kazan’ diyerek teşvik ediyorlar. Türkiye’de asıl tartışılması gereken duran top ya da akan oyun golleri değil. Başkan, teknik adam ve futbolcuların bu mesleki ahlaka yaklaşım biçimleri. Onlar bu aldatmayı teşvik ettikleri sürece biz her faulde bir dakika duran, en küçük temasta kendini yere atan ve izleme keyfini katleden takımların ve oyuncuların duran toptan attıkları golleri izlemeye devam edeceğiz.

UĞUR MELEKE: YETENEKSİZ OYUNCU BİLE DURAN TOPTA FARK YARATABİLİR

Jürgen Klopp’un bu konuyla ilgili çok güzel bir açıklaması vardır: “Ben vasat bir futbolcuydum. Fiziksel olarak on numara, teknik olarak dört numaraydım en fazla. Akan oyunda çok sıradandım ama duran toplarda ben bile bir şeyler yapabiliyordum. Çünkü akan oyunda binlerce seçenek var. Duran top ise büyük ölçüde önceden çalışılabilir. Futbolcuya bir şeyler öğretilebilir, kodlanabilir. Yeteneksiz bir oyuncu bile duran topta fark yaratabilir.” Sanırım Klopp özetlemiş tüm durumu.

GÜNTEKİN ONAY: FUTBOLUMUZ YAVAŞ DEFANSIMIZ SORUNLU

Duran toptan çok fazla gol olması savunma organizasyonlarının yeterli olmadığının bir göstergesi. Akan oyunda az gol atılması futbolun yavaş oynanmasından kaynaklanıyor. Haftada 3 maçlık takvime göre temponun düşmesi doğal. Ben yine de bu sezon oynanan maçların yoğunluğunu beğeniyorum.

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