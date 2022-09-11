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BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 70 yÄ±ldÄ±r devam eden bir dÃ¶nem, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sona erdi. 3. Charles olarak 'Kral' ilan edildi.

Tahtin bir numaralÄ± varisi olan Prens Charles, dÃ¼n Saint James SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen ve tarihte ilk kez canlÄ± yayÄ±nlanan tÃ¶renle kral ilan edildi. Kral 3. Charles'Ä±n kral ilane dildiÄŸi seremoniye 200 kadar hÃ¼kÃ¼met gÃ¶revlisi, kraliyetin etki alanÄ±ndaki diÄŸer Ã¼lkelerden gelen 14 diplomat de devletin yÃ¼ksek kurumlarÄ±ndan gÃ¶revliler katÄ±ldÄ±. Ä°ngiltere'nin eski baÅŸbakanlarÄ± da tÃ¶rende hazÄ±r bulundu.

BÄ°RLEÅžÄ°K KRALLIK'TA SPOR MÃœSABAKALARI ERTELENDÄ°

BaÅŸta Ä°ngiltere Premier Lig olmak Ã¼zere Ã¼lkede devam eden Championship ve tÃ¼m alt liglerin yanÄ± sÄ±ra Ä°skoÃ§ya'daki maÃ§lar da ertelendi.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in cenaze tÃ¶reni ve Kral 3. Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reni de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde sÃ¶z konusu liglerde gelecek hafta oynanmasÄ± planlanan maÃ§larÄ±n da ertelenme tehlikesi bulunuyor.

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KRALÄ°Ã‡E 2. ELIZABETH BÄ°RÃ‡OK SPOR DALINDA ANILDI

KraliÃ§e Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nya genelinde devam eden birÃ§ok spor dalÄ± ve spor organizasyonunda KraliÃ§e iÃ§in anma tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.

PerÅŸembe akÅŸamÄ± UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maÃ§larÄ±nÄ±n ilk yarÄ±larÄ± oynanÄ±rken Ã¶lÃ¼m haberi aÃ§Ä±klanÄ±nca ikinci yarÄ±larÄ±n baÅŸÄ±nda bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu yapÄ±ldÄ±.

Ä°talya GP'si iÃ§in Milano'da olan Formula 1 takÄ±mlarÄ± ve pilotlarÄ± KraliÃ§e iÃ§in anma mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±. AyrÄ±ca etkinliÄŸin resmi sosyal medya kanallarÄ±ndan videolar paylaÅŸÄ±ldÄ±.

New York'ta devam eden Amerika AÃ§Ä±k'taki maÃ§lar Ã¶ncesi anma etkinlikleri gerÃ§ekleÅŸtirildi.

UFC 279'DA ISLIKLI PROTESTO!

DÃ¼nyanÄ±n her yerinden KraliÃ§e 2. Elizabeth iÃ§in anma mesajlarÄ± gelirken Amerika'nÄ±n Las Vegas eyaletinde 2. Elizabeth iÃ§in hazÄ±rlanan anma etkinliÄŸinde Ä±slÄ±klanma olayÄ± yaÅŸandÄ±.

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Bir karma dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± (MMA) organizasyonu olan UFC'nin Las Vegas'taki 279. etkinliÄŸi Ã¶ncesinde salonda bulunan dev ekrana KraliÃ§e 2. Elizabeth'in fotoÄŸrafÄ± yansÄ±tÄ±ldÄ± ve ardÄ±ndan bir anma metni okundu. Bu anlarda salonu dolduran kalabalÄ±ktan yoÄŸun bir Ä±slÄ±k yÃ¼kseldi.

Amerika AÃ§Ä±k'ta, NFL'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda 2. Elizabeth iÃ§in anma etkinlikleri dÃ¼zenlenen Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde bÃ¶yle bir protestonun yapÄ±lmasÄ± Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Daily Mail'de yer alan haberde KraliÃ§e Elizabeth'in UFC veya MMA hakkÄ±nda herhangi bir yorum yapmadÄ±ÄŸÄ±, bu protesoya anlam verilemediÄŸi ÅŸeklinde bir yorum yapÄ±ldÄ±. Konuyla ilgili UFC kanadÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama gelmedi, yalnÄ±zca yoruma kapalÄ± ÅŸekilde ekrana yansÄ±tÄ±lan fotoÄŸraf sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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