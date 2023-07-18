Kortların yeni kralı Carlos Alcaraz! Turnuvalardan 17 milyon Euro kazandı

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Tenis dünyası 20 yıl sonra aradığı yeni kralı buldu. 2003’te Roger Federer ile başlayan süreç Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile devam etmişti. 2003’te doğan ve onları izleyerek büyüyen Carlos Alcaraz, 20 yıl sonra Wimbledon Turnuvası’nı kazanmayı başardı. Alcaraz’ı bu kadar özel kılan sadece Wimbledon’ı kazanması değil... Bu üç büyük tenisçinin özelliklerinin tek vücutta toplanmış hali gibi olması. O her ne kadar kendi tarzını Federer’e benzetse de Nadal ve Djokovic’ten sıkça esintiler sunduğu da bir gerçek.

2021 YILINDA KLASMANDA 133. SIRADAYDI

İlk ATP maçını 2020’de henüz 16 yaşındayken kazanan Carlos Alcaraz, ardından Avustralya Açık’ta elemelerden gelerek ilk kez ana tabloyu gördü. Bir sonraki durağı Fransa Açık’ta 3.tura yükselerek hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösterdi. 2021 yılına kadar tenis dünyası tarafından pek tanınmayan Alcaraz o dönem dünya sıralamasında 133. basamakta yer alıyordu. 2022 Avustralya Açık’ta 3. turda elenmesi onun için dönüm noktası oldu. O tarihten sonra hem oyun hem de fiziksel olarak büyük bir gelişim gösteren genç tenisçi, sırasıyla Rio Açık, Miami Açık ve Barcelona Açık’ı kazanarak dünya sıralamasında ilk 10’un içine girdi.

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TURNUVALARDAN 17 MiLYON KAZANDI

20 yaşındaki Carlos Alcaraz, Wimbledon zaferiyle 2.7 milyon Euro’luk ödül çekini de cebine koydu. Bugüne kadarki en büyük para ödülüne ulaşan genç tenisçi, kortlardaki başarılarından toplam 17 milyon Euro kazandı.

DJOKOViC VE NADAL’I AYNI TURNUVADA MAĞLUP EDEN iLK TENiSÇ

2021’de şampiyonlukla tamamladığı Rio, Miami ve Barcelona Açık’ın ardından Madrid Açık’a katılan Carlos Alcaraz, çeyrek finalde Rafael Nadal’ı, yarı finalde Novak Djokovic’i, finalde ise Alexander Zverev’i yenerek kupaya uzandı. Alcaraz sadece kupayı kazanmakla kalmadı; Djokovic ve Nadal’ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi unvanını da aldı.

KARiYERiMDE ONUN GiBi BiR TENiSÇiYE KARŞI HiÇ OYNAMADIM

Wimbledon Turnuvası final öncesi genç tenisçiye meydan okuyan Novak Djokovic, yenilgi sonrası Carlos Alcaraz’a övgü dolu sözler söyledi. Sırp efsane, “Onun oyunu Roger, Rafa ve benimkinin belirli unsurlarının bir karışımından oluşuyor. 20 yaşında biri için büyük bir zihinsel dayanıklılığı ve büyük bir olgunluğu var. Etkileyici. Kariyerimde onun gibi bir tenisçiye karşı hiç oynamadım. Roger ve Rafa’nın kendi güçlü ve zayıf yönleri var. Carlos çok eksiksiz” diye konuştu.

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