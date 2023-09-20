Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup: "Kazanmak için gelmiştik..."

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Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Planımız netti. Buraya kazanmak için geldik. Sürprizdi diyemem. Çünkü 10 yıldır Danimarka takımları başarılı bir grafik çiziyor, hem Avrupa hem Türk takımlarına karşı. Yine iyiydik. İlk yarı için şanslıydık. Maçın başında rakip bizden daha iyiydi. İkindi yarıda sahada sadece bir takım vardı, kırmızı karta kadar. Aldığımız sonucun bizim için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Maç öncesinde güçlü bir rakiplerinin olduğunu bildiklerini söyleyen Neestrup, "İyi bir sezon geçirmiş takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Özellikle ilk yarı çok pasiftik. Daha ileride oynayabilirdik. Bu şekilde oynayarak daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Müthiş bir statta oynadık. Büyük bir kulübe karşı oynadık. Danimarka takımları, genelde ve özelde Türk rakımlarına karşı hep başarılıydı. Birkaç sene önce yaptığımız maçlarda Başakşehir’e, Sivasspor'a karşı iyi sonuçlar aldık. Bu takımların bizden daha fazla para harcadığını söyleyebiliriz. Biz kendilerine karşı daha iyi performans sergiledik" şeklinde konuştu.